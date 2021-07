Rencontres facétieuses entre France et Italie.

Pour une généalogie du rire européen

sous la direction de Dominique Bertrand

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2021

EAN : 9782406109983 — 267 p. — 29 €

Les études de cas rassemblées dans ce volume explorent quelques modalités de la « translatio » problématique des modèles facétieux de l’Italie à la France, qui passe par une dynamique de détournements et d’altérations multiples, et ouvre sur des réappropriations polémiques et identitaires.

