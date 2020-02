Renaud Nattiez

Brassens et Tintin. Deux mondes parallèles,

Les Impressions Nouvelles, collection "Réflexions faites", 2020.

EAN13 : 9782874497476.

Un paradoxe ? Au premier abord, tout semble opposer le monde créé par Brassens et celui où évoluent Tintin et ses compagnons; La poésie et la folie planent sur l'oeuvre du premier tandis que le petit reporter est immergé dans l'action. Et pourtant... Ces deux créations majeures du XXe siècle séduisent des publics communs. Est-ce seulement dû à l'immense talent de leurs démiurges ou à leur contemporanéité? Ce livre démontre qu'une telle explication ne suffit pas: il existe des analogies, voire des affinités entre ces oeuvres apparemment si dissemblables. Contrairement à ce que pourrait laisser penser une approche superficielle, les "philosophies de vie" de ces personnages sont loin d'être incompatibles. Grâce à une analyse approfondie, Renaud Nattiez met en évidence des correspondances surprenantes, des similitudes insoupçonnées.

Renaud Nattiez est né entre Moulinsart et Sète, lorsque Tintin s'apprêtait à marcher sur la lune et Brassens à enregistrer son premier disque. Le premier lui a donné le goût d el'ailleurs, le second celui du jeu avec les mots de la langue française. L'auteur a publié Le Mystère Tintin (2016), Le Dictionnaire Tintin (2017) et Les Femmes dans le monde de Tintin (2018). Ancien élève de l'ENA ex-diplomate, il est docteur en économie.