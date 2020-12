Relire Mauprat

sous la direction de Fabienne Bercegol, Didier Philippot et Éléonore Reverzy

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2020

EAN : 9782406113065 — 412 p. — 29,00 €

Mauprat (1837) fait transition dans l’œuvre de George Sand : après les romans du désenchantement et avant ceux de l’engagement républicain, Mauprat emprunte à la tradition romanesque tout en proposant de nouveaux contrats, entre les classes et entre les sexes, et un nouveau pacte de lecture.

Table des matières…

Lire l'Avant-Propos…

Lire les résumés…