La Poétique a longtemps été chez elle à l'École normale supérieure : on aurait eu tendance à l'oublier ces dernières années. Un colloque vient nous proposer, du 31 mai au 2 juin, de retrouver la mémoire pour "Relire la Poétique d'Aristote", à l'initiative de Christine Mauduit, Guillaume Navaud et Olivier Renaut, qui nous rappellent ce mot de Tzvetan Todorov dans sa préface à l’édition de la Poétique de R. Dupont-Roc et J. Lallot élaborée rue d'Ulm pour former en 1980 le premier volume de la collection éponyme hébergée par le Seuil (naguère encore) :" On n’exagèrerait pas beaucoup en disant que l’histoire de la poétique coïncide, dans ses grandes lignes, avec l’histoire de la Poétique (d'Aristote)". Il apparaît aujourd'hui impossible de lire la Poétique sans prendre en compte l’histoire de sa réception : s’il est vrai que la compréhension de la pensée d’Aristote évolue et, sans doute, progresse, c'est aussi parfois le cas des fantasmes ou malentendus qui lui sont associés, lesquels ne sont peut-être pas moins intéressants, et remontent souvent à des biais interprétatifs pluriséculaires. Pour réfléchir lucidement sur ce que dit la Poétique, il convient donc de s’interroger sur ce qu’on a voulu y lire : à quoi a servi (et sert encore) la Poétique ? à la lumière de quels corpus l’a-t-on lue ? en quoi ces usages et contextualisations ont-ils informé les lectures de la Poétique du passé, et informent-ils encore celles d’aujourd’hui ? Ces questions seront abordées en associant les apports de la philologie, de la philosophie, de la théorie littéraire, du comparatisme, des études de réception et des arts du spectacle.

Rappelons que Pierre Destrée a donné en septembre dernier une nouvelle traduction de la Poétique pour la GF-Flammarion, et que Guillaume Navaud vient de consacrer un essai à l'opsis dans le maître-livre du Stagyrite sous le titre Voir le théâtre. Théories aristotéliciennes et pratiques du spectacle dans la collection "L'esprit des signes" aux éditions Mimèsis, toutes initiatives déjà saluées par Fabula, qui propose des extraits des deux volumes.