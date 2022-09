Cette nouvelle livraison de la revue des études théâtrales Registres présente deux importants dossiers. Le premier questionne le théâtre et les arts de la scène au prisme original d'un aspect encore peu abordé, à savoir la question de la nudité, appréhendée dans tous ses états. Le second permet, grâce aux contributions d'éminents spécialistes de cet auteur, de se saisir à nouveaux frais du théâtre d’Edward Bond en analysant, à travers l’écriture de ses différentes pièces, les versants tragiques et/ou comiques de son oeuvre. Un entretien inédit avec Colette Scherer, première directrice de la Théâtrothèque Gaston Baty et épouse du fondateur de l’Institut d’Études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle: Jacques Scherer, vient également enrichir ce volume en évoquant de première main la mémoire des premiers temps des études théâtrales en France.

LA NUDITÉ DANS LES ARTS DE LA SCÈNE : APPROCHES HISTORIQUES ET CRITIQUES

Avant-Propos

Trouble dans le spectacle – réflexions sur la nudité scénique

Nudité(s) : approches transversales

Approches historiques

La nudité dans la comédie romaine ? Étude de la dénudation dans deux finals de Plaute

La construction de la nudité dans le théâtre français des XIVe et XVe siècles

(Dé)jouer « l'éroticolonie » ou les paradoxes de la nudité dans le spectacle de l'Afrique

La nudité, le degré zéro du costume

Approches dramatique et photographique

Beckett ou la nudité paradoxale

Nudité et audace dans la photographie portugaise de scène (1918-1935)

Approches performatives

L'exposition du corps nu dans la performance d'Elisabete Mileu : une tentative de traduction

Essai pour une Cartographie (Mónica Calle) : Évidences du corps-art

Approches théoriques

Nudité sur scène et violence sur le corps : une réflexion

La nudité au corps. Ephémères variations phénoménologiques

Danser nu dans l'entre-deux siècles (XXe-XXIe) – Sur les traces d’une mouvance nietzschéenne

D’un écran à l’autre. Quelques notes sur la nudité scénique

ENTRE TRAGIQUE ET COMIQUE : EDWARD BOND AUX EXTRÊMES

Stabiliser le néant (Avant-Propos)

Traduire La Mer ou la tragédie des ventriloques

Quelques considérations sur « le rire dystopique » dans La Mer d’Edward Bond

Habiter la crise : Edward Bond, Si ce n’est toi (2000)

Bond avec Freud : feuilleter le traumatisme

Edward Bond, pour une politique de la colère

Triste philantropique, le long chemin jusqu’à Médée

Lear ou la naissance d’un nouveau genre dramatique

APPARTÉ

Entretien avec Colette Scherer

NOTE DE LECTURE

Dire les guerres – performance et création, Martin Mégevand (dir.)