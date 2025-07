Cahiers Philosophiques, n° 178, 2024 : "Machiavel et la question du chef" (dir. Barbara de Negroni, Sébastien Roman)

Sous la plume de Machiavel, plusieurs termes importants – celui d’État (stato) bien sûr, celui de chef (capo) aussi – ont une signification qui n’est pas uniforme. Leur variation sémantique, adéquate à l’exigence machiavélienne de « percer la cause des variations des choses de ce monde », procède de l’analyse d’une multiplicité de situations historiques et politiques qui articule références aux textes anciens et attention vive aux temps modernes.

Aucune conceptualisation générale ni aucune idéalisation du « chef » ne ressortent d’une lecture scrupuleuse des textes de Machiavel. Son observation rigoureuse des rapports de forces politiques et militaires ne sépare nullement la réflexion sur les chefs d’une réflexion sur les peuples, les groupements ou les armées qui sont en vis-à-vis de ces chefs.

Dans quelles circonstances, avec quelles attentes – plus ou moins imaginaires – et par quels moyens, une armée accepte-t-elle de se battre sous les ordres d’une autorité militaire; un peuple en vient-il à accepter de se soumettre à l’autorité politique d’un « chef » ou trouve-t-il la force de s’en affranchir?

