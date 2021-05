Reflexos - Revue pluridisciplinaire du monde lusophone, n° 5, 2021 :

« Savoirs en circulation dans l’espace atlantique entre les XVIe et XIXe siècles »

La publication du dossier « Savoirs en circulation dans l’espace atlantique entre les XVIe et XIXe siècles » est le fruit du colloque organisé en octobre 2018 par le CRIMIC et le Centre Roland Mousnier (de Sorbonne Université), avec l’Université de La Rochelle (CRHIA), la Sorbonne Nouvelle (CREPAL), et le concours de la Fondation Calouste Gulbenkian (Paris).

Sommaire

Introduction Michel Riaudel et Maria-Benedita Basto

Les détroits du monde au XVIe siècle. Pour une approche spatiale de l’histoire de l’expansion ibérique Louise Bénat-Tachot

Os Conselhos da Índia e Ultramarino, a Secretaria de Estado e a circulação de saberes no império português – séculos XVII e XVIII Maria Fernanda Baptista Bicalho

Mapeando saberes em circulação: ligações familiares e comércio transatlântico no livro de contas de Martim Velho Barreto (Viana da Foz do Lima, 1633-1642 Isabel dos Guimarães Sá et Luciana Gandelman

Cavaleiro da Ordem de Cristo : um título conguês Marina de Mello e Souza

Andanzas en Zambezia y Mindanao Miguel Rodriguez

La guerre des nouvelles dans le contexte des invasions napoléoniennes : le cas de la Sardaigne, de Naples et du Portugal – 1796-1808 Laura de Mello e Souza

Richard Burton, voyageur et « constructeur » colonial António Pinto Ribeiro

Juan Manuel de Rosas, l’image qui manque Diego Jarak

Circulations des savoirs et migrations : autour de quelques trajectoires de migrants français dans le Brésil du XIXe siècle Laurent Vidal

Un Ferdinand Denis « tardif » Michel Riaudel

Ngungunyane en circulations : images et objets d’un roi africain dans la production des savoirs coloniaux portugais du XIXe siècle Maria-Benedita Basto

Quem merece possuir colónias, coleções e conhecimento ? História natural em negociação entre Lisboa, Londres e Paris no longo século XIX Filipa Lowndes Vicente

Quelques jalons vers l’émergence d’une culture-monde de part et d’autre de l’Atlantique au XIXe siècle : transplantation ou transfert culturel et stratégie de la modernité Guy Martinière

Circulación de los saberes metalingüísticos en las misiones jesuíticas del Paraguay: El tratamiento de los marcadores epistémicos y evidenciales en dos gramáticas misioneras (s. XVII-XVIII) Élodie Blestel