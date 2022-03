Recueil ouvert du Projet Épopée, volume VII, 2021. L'Intelligence dans l'épopée médiévale européenne

Sous la direction de Philippe Haugeard

à la mémoire de Dominique Boutet

Parce qu’elle est éminemment guerrière, l’épopée véhicule et célèbre des valeurs qui sont étroitement associées à la guerre, et en premier chef le courage, la vaillance et l’honneur. Ces qualités définissent une élite qui fonde ses privilèges et qui légitime sa domination par son excellence dans une activité guerrière qui la distingue. Si elle ne l’exclut pas, l’importance de la guerre semble devoir ainsi généralement placer l’intelligence en retrait par rapport aux valeurs qui constituent ou construisent un héroïsme. Ce retrait explique sans doute pourquoi la critique ne s’est guère intéressée à la place, la perception ou la représentation de l’intelligence dans l’épopée en général, ce qui vaut aussi pour la production épique médiévale européenne.



Pour réparer ce manque, ce volume propose un ensemble d’études qui couvrent un espace géographique qui va de la Méditerranée (Espagne et Byzance) au Grand Nord (Islande), tout en mettant l’accent sur le domaine français avec la chanson de geste. L’intelligence qui y est étudiée est la faculté intellectuelle en elle-même, celle de concevoir, comprendre et élaborer – cette intelligence pratique que les Grecs définissaient sous le terme de mètis et qui se manifeste sous les formes de la ruse, de l’habileté, de l’ingéniosité ou de la perspicacité. Cette intelligence pratique, particulièrement aiguisée chez certains esprits, acquise par l’expérience ou consolidée par une formation savante, apparaît nécessaire à la réalisation et à l’efficience de l’action : en cela elle occupe une place importante, et parfois capitale, dans l’univers épique, en dépit de sa discrétion apparente, qui n’est d’ailleurs peut-être qu’une ruse de plus.







• Philippe Haugeard



L'intelligence dans l'épopée médiévale européenne. Présentation (2021)



• François Suard



La ruse dans l’épique



• Jean-Charles Herbin



Savoir et intelligence dans la Geste des Loherains



• Bernard Ribémont



La mètis des ‘femmes épiques’ (XIIe-XIIIe siècle)



• Philippe Haugeard



Inquiétante intelligence: quelques mal famés de la chanson de geste (XIIe-XIIIe siècles)



• Dorothea Kullmann



Le sage conseiller dans l’épopée française et occitane



• Corinne Jouanno



Digénis, un héros achilléen? Remarques sur l’intelligence dans l’épopée byzantine



• Patricia Rochwert-Zuili



L’intelligence dans la geste cidienne



• Ingvil Brügger Budal



Words, Wisdom, and Whetting. Intelligence and bynames in Brennu-Njáls saga



• Giulio Martire



Les études italiennes sur les épopées romanes médiévales à travers les conférences de la Société Rencesvals (2/2)



• Jean-Pierre Martin



Variations sur L’Ogre aveuglé. Sur quelques avatars littéraires de Polyphème