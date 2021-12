Recherches & Travaux, n° 99 / 2021 : « Penser le retour de l’éloquence et de son enseignement »

Sous la direction de Marion Mas, Catherine Nicolas et Anne Vibert.

Dans un contexte de revalorisation de l’éloquence comme enjeu éducatif et social fort, dont témoignent la vogue des concours d’éloquence, le succès de films comme À voix haute et l’importance renouvelée accordée à l’oral dans le cursus scolaire, il apparaît que les objectifs assignés à l’éloquence scolaire et universitaire sont ambivalents, et les cadres théoriques pour penser l’enseignement de la parole orale, hétérogènes. Considérant l’éloquence comme un enjeu politique fondamental, en relation étroite avec des pratiques sociales en mutation, ce numéro cherche à contribuer à la réflexion sur les modèles théoriques explicites ou implicites de l’enseignement de l’art de la parole, du collège à l’Université, en revenant sur son histoire, ses liens avec la littérature, et en interrogeant diverses pratiques d’enseignement de l’éloquence et de la rhétorique, en France et en Belgique.

Sommaire

Marion Mas, Catherine Nicolas et Anne Vibert : « Introduction. Éloquence, rhétorique, littérature : Tensions et interrogations »

Rhétorique et Éloquence : perspectives historiques



Christian Nicolas : « La constitution d’une terminologie de l’éloquence française à partir des nomenclatures rhétoriques du grec et du latin »



Christine Noille : « L’ancienne rhétorique et l’étude des textes »



Marta Sukiennicka : « Y a-t-il une rhétorique romantique ? Enseignement et pratique de l’éloquence (1800-1830) »



Stéphane Zékian : « Vie et mort d'un concours : le prix d'éloquence à l'Académie française (XIXe-XXe siècle) »

Éloquence et littérature

Jérôme Lecompte : « La mesure et le poids du discours. Enjeux et moyens pour une transposition didactique du concept d’ethos »

Jawad Tlemsani-Cantin : « La vie imaginaire d’Albucius selon Pascal Quignard, ou le destin rêvé de l’éloquence ? »

Christelle Reggiani : « L'éloge paradoxal dans la littérature française contemporaine »

Violaine Houdart-Mérot : « Inventer de nouvelles formes de rhétorique et d’éloquence à l’université »





Enseigner l’éloquence : corpus, expérimentations et innovations

Laetitia Perret et Nathalie Denizot : « Bossuet se meurt…Bossuet est-il mort (dans les manuels) ? Une approche historico-didactique »

Anne-Claire Husser : « La visée d’une certaine éloquence, une médiation propice à l’apprentissage de la philosophie en classe de terminale ? »

Emmanuelle Danblon, Lucie Donckier de Donceel, Benoît Sans, Benjamin Sevestre-Giraud : « Enseigner la rhétorique à l’École de Bruxelles »

Alain Brunn : « La force de la parole : éléments de réflexion sur la place de l’éloquence aujourd’hui »

Nicolas Rouvière : « Le concours d’éloquence, un moyen approprié pour développer une approche sensible de la littérature ? L’exemple d’un projet Éloquence en classe de troisième »

Caroline Facq-Mellet : « Développer des compétences orales à l’Université : quels modèles et quelles pratiques de référence ? »

Guillaume Simiand : « Le défi d’enseigner l’éloquence en première année à l’université – retour d’expérience sur la construction d’un corpus de compétences et d’une méthode »