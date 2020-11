Recherches et travaux, n° 97, 2020

UGA éditions, 2020.

"Papa se meurt, maman est morte : quand l'écrivain.e devient orphelin.e"

Sommaire

Maxime Decout and Stéphane Chaudier Introduction. Devenir orphelin : entre l’ordre des choses et le désordre des affects [Full text] Introduction. To Become an Orphan: Between Nature of Things and Emotional Turmoil

Sylvain Dournel Écrire (tout) contre : Si près de (Georges) Cixous [Full text] Writing (Right) Against: Si près by (Georges) Cixous

Aude Bonord L’auteur orphelin ou la vocation endeuillée dans l’œuvre de Claude Louis-Combet [Full text] De l’hagiographie au Livre du fils The Orphaned Author or the Bereaved Vocation in the Work of Claude Louis-Combet. From Hagiography to Le Livre du fils.

Sylvie Ducas Jean Rouaud. « La source noire » de l’écriture [Full text] Jean Rouaud. The “Dark Source” of Writing

Gwenaëlle Aubry À romancer [Full text] To Be Novelized

Philippe Vilain Propos sur La Dernière année [Full text] About La Dernière année

Benoît Abert Perec orphelin : d’un père, d’un peuple, d’un e [Full text] Perec as an Orphan: From a Father, a People, an e

Claude Burgelin Écrire pour prononcer son nom [Full text] (Gwenaëlle Aubry, Personne) Writing to Say His Name. Gwenaëlle Aubry, Personne

Stéphane Chaudier « Il n’y a pas d’âge pour se sentir orpheline » : Anne Pauly et l’écriture du deuil [Full text] “There is no Age to Feel Orphaned”: Anne Pauly and the Writing of Mourning

Laurent Demanze Pierre Pachet : une anthropologie du deuil [Full text] Pierre Pachet: An Anthropology of Bereavement

Jérémie Majorel Veillée de langues endeuillées. Circonfession (1991) de Jacques Derrida [Full text] A Vigil of Bereaved Languages. Circumfession (1991) by Jacques Derrida

Jan Baetens Machines à deuil [Full text] Mourning Machines