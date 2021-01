Ralph Heyndels et Amine Zidouh, eds.

Around / Autour d'Abdellah Taia

Poetique et politique du du desir engage / Poetics and politics of engaged desire,

Passage(s), collection "Regards croises", 2021.

EAN13 : 9791094898765 — 368 p.

Ce volume comprend des études sur ABDELLAH TAIA par 18 universitaires provenant des Etats-Unis, du Bresil, de France, du Royaume Uni, de Belgique, d'Espagne, du Maroc et d'afrique du Sud.

C'est le premier volume de ce type issu aussi en partie du premier colloque international sur l'oeuvre d'ABDELLAH TAIA.

Il comprend deux textes inedits d'ABDELLAH TAIA, et un entretien avec celui-ci.

*

« Maintenant que j’ai la possibilité de parler, je ne vais pas m’arrêter. »

« Pour l’auteur, il n’y a pas de salut dans l’écriture. Pas de thérapie possible. C’est même le contraire qui se passe et recommence à chaque instant : les livres volent des morceaux de votre vie, de vos émotions, de votre mémoire, de vos tragédies et ils vous abandonnent. »

« Écrire c’est ne pas se soumettre. Je ne me soumets pas aux riches et aux puissants du Maroc, et depuis que je vis en France, il est hors de question pour moi de donner aux Français et autres Occidentaux ce qu’ils attendant d’un Musulman gay. Je ne deviendrai jamais la victime qu’ils veulent que je sois. »

Ralph Heyndels est Professeur de Littérature Française et Comparée et d’Études Culturelles et Queer à l’Université de Miami. Ses travaux et son enseignement portent, entre autres, sur la littérature française classique, moderne et contemporaine ainsi que les études franco-maghrébines et décoloniales.

Amine Zidouh est Professeur Assistant d’Etudes Françaises et Francophones à Bucknell University. Ses travaux et son enseignement portent sur les étude décoloniales et les relations entre langue(s) et pouvoir(s).

