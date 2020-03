L'archive du réel : essais sur Claude Simon

Ralph Sarkonak

P. U. du Septentrion

février 2020

Nb de pages 286 p.

ISBN-102-7574-3030-0

ISBN-13 978-2-7574-3030-9

GTIN13 (EAN13) 9782757430309

Cet ouvrage, qui représente les fruits d'une quarantaine d’années de recherches sur Claude Simon, fait alterner des études thématiques et des essais consacrés à des romans individuels ; une attention particulière est portée aux « presque non-dits » des romans. Les trois principaux thèmes étudiés ici sont l’anglicité, l’androgynie et l’antisémitisme ; ils sont parmi les plus importants de l’œuvre tant en raison de leur dimension éthique que de leurs multiples résonances formelles et intertextuelles. Les romans ciblés, qui correspondent aux quatre périodes de l’œuvre, sont Le Sacre du printemps, Histoire, Triptyque et L’Acacia, mais les autres livres de Simon sont abordés au cours des sept essais de l’ouvrage. « Le choix de clore le livre sur une étude du thème juif […] est particulièrement justifié en ce qu’elle converge avec l’intérêt désormais avéré pour la relation des romans simoniens avec l’Histoire et pour leur intégration de discours sociaux et de questionnements éthiques et politiques », a-t-on commenté.

Sommaire

Introduction

Chapitre I : La chose anglaise

Chapitre II. Le Sacre du printemps : « échec et mat »

Chapitre III. Dans l'entrelacs d’Histoire

Chapitre IV. De l’androgynie

Chapitre V. Comment noyer le poisson, ou le « non-dit » dans Triptyque

Chapitre VI. Un drôle d’arbre : L’Acacia

Chapitre VII. De l’antisémitisme à la Shoah

Conclusion

Bibliographie

Voir le livre sur le site de l'éditeur…