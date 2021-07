Elisée Reclus

La source et autres histoires d'un ruisseau

Collection Folio Sagesses (n° 6902), Gallimard

Parution : 04-02-2021

128 p. — ISBN : 9782072927300

« L’histoire d’un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l’histoire de l’infini. »

« La source », « Le torrent de la montagne », « Les rives et les îlots », « Le cycle des eaux »… De chapitre en chapitre, suivant « les sinuosités et les remous » d’un ruisseau, depuis le ru jusqu’à la mer, Reclus ouvre le précis de géographie et le métamorphose, au fil de l’eau, en un singulier écrit d’écologie poétique.

Dans cette édition abrégée, se trouvent dix fragments d’une seule histoire : celle de l’Histoire d’un ruisseau d’Élisée Reclus (1830-1905), géographe arpenteur, communard exilé et figure pionnière d’une pensée écologique où se confondent connaissance de la nature et quête ardente de la liberté.

