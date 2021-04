Référence bibliographique : R. P. Laurent Chiflet, Essay d’une parfaite grammaire de la langue françoise (1659), Cendrine Pagani-Naudet (éd.), Classiques Garnie, collection "Descriptions et théories de la langue française", 2021. EAN13 : 9782406104605.

R. P. Laurent Chiflet

Essay d’une parfaite grammaire de la langue françoise (1659)

édition de Cendrine Pagani-Naudet

Paris, Classiques Garnier, coll. Descriptions et théories de la langue française, 2021

525 pages

48 €

L’Essay d’une parfaite grammaire de la langue françoise paraît en 1659 à Anvers et sera rééditée jusqu’en 1722. La présente édition s’attache à préciser les circonstances politiques et linguistiques de sa genèse, et sa place dans l’histoire de la grammaire française.

