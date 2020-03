Ramona MALITA, Eugenia-Mira TĂNASE, Ioana-Maria MARCU (dir.),

Agapes Francophones 2019. Études de lettres francophones

Szeged, JatePress, 442 pages.

ISBN: 978-963-315-435-9

PRÉSENTATION

La XIVe édition du Colloque International d’Études Francophones, organisée par la Chaire de Français de la Faculté des Lettre de l’Université de l’Ouest de Timişoara, a proposé pour thème de la réunion scientifique de 2019 la/les « Comparaison(s) ». Le volume Agapes Francophones 2019, paru chez JatePress de l’Université de Szeged, Hongrie, réunit les conférences et les contributions issues des communications présentées lors de ce colloque. Le questionnement sur une notion aussi riche que la comparaison ne sera jamais épuisé, malgré les efforts des spécialistes ou des amateurs de discussions tranchantes ; une polémique « cordiale » à ce sujet vaut mieux que des réponses définitives. Par conséquent, la comparaison y est envisagée dans une lecture plurielle, censée être faite de manière non-exclusive, mais non plus exhaustive.

Les sections du volume : littératures française et francophones, linguistique, traductologie, didactique du FLE, notes de lectures.

Ce volume est publié avec le soutien financier de l’Agence Universitaire de la Francophonie AUF-BECO et de l’Institut Français de Timişoara.

Table des matières

Avant-propos/11

Dana-Andreea PERCEC (Doyenne de la Faculté des Lettres de l’Université de l’Ouest de Timişoara)

Allocution d’ouverture du CIEFT 2019/15

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

Klaus-Dieter ERTLER (Université de Graz, Autriche)

Le réseau des « spectateurs » : Modes de comparaison /19

Catherine FUCHS (Laboratoire LATTICE UMR 8094 : ENS, CNRS, PSL University, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Sorbonne Paris Cité)

La Comparaison : une catégorie linguistique multiforme /37

Géza SZÁSZ (Université de Szeged, Hongrie)

Le récit de voyage, instrument de comparaison ? /51

LITTÉRATURE

Iringó ABRUDAN (Université Lucian Blaga, Sibiu, Roumanie)

Traces et souvenirs d’enfance à la charnière des paradigmes socioculturels « antinomiques » dans les récits de Annie Ernaux /71

Katalin BARTHA-KOVÁCS (Université de Szeged, Hongrie)

Comparaison de l’art de deux peintres de la « nature silencieuse » du XVIIe siècle : Sébastien Stoskopff et Louise Moillon /87

Bianca-Livia BARTOȘ (Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie)

La fenêtre : un univers de l’entre-deux chez Hervé Bazin et Sylvie Germain /101

Ioana-Rucsandra DASCĂLU (Université de Craïova, Roumanie)

La comparaison temporelle dans le roman À son image de Jérôme Ferrari /117

Fabiana FLORESCU (Université de Bucarest, Roumanie)

Comparer, médier. La dynamique poétique de Christophe Tarkos /125

Louise KARI MEREAU (Trinity College Dublin, Irlande)

Instagrammisation de la littérature /139

Gabriella KÖRÖMI (Université Károlyi Eszterházy, Eger, Hongrie)

Félicité et Emerence − deux saintes du quotidien /153

Roxana MAXIMILEAN (Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie)

Échos du mythe littéraire de Peter Pan dans l’œuvre de Sylvie Germain /167

Dorottya MIHÁLYI (Université de Szeged, Hongrie)

Approcher ou éloigner par la comparaison ? Le cas de deux voyageurs au Maghreb colonial /181

Natalia PARTYKOWSKA (Université d’Opole, Pologne)

Comparaison des motifs autobiographiques dans l’œuvre de Anaïs Nin et de Sidonie-Gabrielle Colette /195

Luca RAUSCH-MOLNÁR (Université de Szeged, Hongrie)

Deux Cythères, deux époques : l’univers de Jean-Antoine Watteau aux XVIIIe et XIXe siècles /217

Ildikó SZILÁGYI (Université de Debrecen, Hongrie)

Le vers régulier français : avant et après la « crise de vers » /227

Mădălina-Ioana TŐK (Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie)

L’esthétique littéraire de Maupassant et Rachilde au XIXe siècle /241

Estelle VARIOT (Aix Marseille Université, CAER, France)

Deux étoiles de la poésie du XIXe siècle : fragments français comparés des créations de Iulia Hasdeu et de Ondine Valmore /255

Andreea-Mădălina VOICU (Lycée Constantin Brâncoveanu, Horezu, Roumanie ; Membre associée du CELIS de Clermont-Ferrand, France)

Employeurs – employés : inégalité et violence (Hilda de Marie NDiaye et Chanson douce de Leïla Slimani) /269

LINGUISTIQUE

Jean-Jacques BRIU (Université Paris Nanterre, France)

Une description syntaxique et sémantique du système de la comparaison en français /283

Manar EL KAK (Sorbonne Université, France ; Sens, Texte, Informatique, Histoire (STIH)

Quelle(s) valeur(s) le pronom on peut-il avoir dans les subordonnées comparatives ? /293

Marinela PETROVA (Université Sts Cyrille et Méthode – Veliko Tarnovo, Bulgarie)

La valeur comparative des compléments déterminatifs du nom introduits par EN /315

Anda RĂDULESCU (Université de Craïova, Roumanie)

Comparaisons roumaines en ca [comme] : degrés de figement et valeurs stylistiques /329

Clara ROMERO (Université de Paris, Laboratoire MoDyCo (UMR 7114), France)

Comparer pour intensifier : structures linguistiques et types de comparaison en français /355

TRADUCTOLOGIE

Georgiana I. BADEA (Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie ; Université de Brasilia, Brésil)

Le comparatiste et l’historien. Lire, traduire et (ré)écrire une histoire de la traduction. Étude de cas : la comparaison en histoire et historiographie de la traduction roumaine /385

DIDACTIQUE DU FLE

Angélique MASSET-MARTIN (Grammatica, Université d’Artois, Arras, France)

La comparaison des langues et la démarche interculturelle : vers une conception élargie de la notion de « comparaison » en didactique du FLE /399

NOTES DE LECTURE

Simona JIȘA ; Bianca-Laura BARTOȘ ; Yvonne GOGA (dir.), L’écriture de la filiation (Ramona MALIŢA et Daniela LEANCĂ) /413

Les Cahiers J.-M.G. Le Clézio, no. 10/2017 : « Habiter la terre » (Alexandra DĂRĂU-ŞTEFAN) /415

NOTICES BIO-BIBLIOGRAPHIQUES /423

SOMMAIRES DES VOLUMES PRÉCÉDENTS /431