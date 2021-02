Rose-Marie Lagrave

Se ressaisir. Enquête autobiographique d’une transfuge de classe féministe

La Découverte

ISBN : 9782348045035

22,00 €

438 p.

PRÉSENTATION

Du genre autobiographique, on connaissait les récits sans enquête et les ego-histoires de « grands hommes » ; dans les sciences sociales, les enquêtes sur des proches tenus à distance par l’effacement de soi. Renouant avec l’ambition d’une sociologie sensible et réflexive, Rose-Marie Lagrave propose un nouveau type de socioanalyse : l’enquête autobiographique.

Ressaisissant son parcours en sociologue et en féministe, elle remet en cause les récits dominants sur la méritocratie, les stéréotypes associés aux transfuges de classe, le mythe d’un « ascenseur social » décollant par la grâce de talents ou de dons exceptionnels. Cet ouvrage retrace une migration sociale faite de multiples aléas et bifurcations, où domination de classe et domination de genre s’entremêlent : le parcours d’une fille de famille nombreuse, enracinée en milieu rural, que rien ne prédestinait à s’asseoir sur les bancs de la Sorbonne puis à devenir directrice d’études à l’EHESS, où elle croise notamment les chemins de Michelle Perrot, Françoise Héritier, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron.

Mobilisant un vaste corpus théorique et littéraire, Rose-Marie Lagrave ouvre sa malle à archives et la boîte à souvenirs. De ses expériences de boursière à ses engagements au MLF et sa pratique du métier de sociologue, elle exhume et interroge les traces des rencontres qui l’ont construite. Parvenue à l’heure des bilans, cette passeuse de frontières et de savoirs questionne avec la même ténacité la vieillesse et la mort.

Contre les injonctions de « réussir » et de « rester soi », ce livre invite à imaginer de nouvelles formes d’émancipation par la socioanalyse : se ressaisir, c’est acquérir un pouvoir d’agir, commun aux transfuges de classe et aux féministes, permettant de critiquer les hiérarchies sociales et de les transgresser.

Rose-Marie Lagrave est sociologue, directrice d’études à l’EHESS. Ses travaux portent sur la littérature paysanne, les agricultrices, et la fin du communisme dans les pays de l’Europe centrale. Elle a cofondé, en 2004, le master « Genre, politique et sexualités » de l’EHESS.

SOMMAIRE

Introduction

Exposer et s’exposer

Enquêter au plus proche

Un style de transfuge différent

Le déni de l’effet de genre

Être autorisée, et dire « je »



Première partie

L’incertitude jugulée par l’école

1 - Une famille nombreuse

D’une noblesse mythique au peuple des campagnes

Une ascension sociale arrêtée court : la tuberculose et l’exode

Dresser les corps et les esprits

Quand les enfants font la famille

2 - Un catholicisme panoptique

Des filiations cléricales et mariales

Le diable et le Bon Dieu

La laïcisation des enseignements catholiques

Frère saint Claude

3 - L’école ou la clé des champs

Différer le spectre de l’école laïque

Un canton sinistré

Ma petite école

Des instituteurs dévoués à la cause scolaire

« Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois »

Quitter l’école sans regarder derrière soi

4 - Passer le gué : le lycée

Le lycée Pasteur

Les verdicts scolaires des examens

Que sont mes sœurs et mon frère devenus ?

Hommage à l’État-providence



Deuxième partie

Se déplacer et faire sa place

5 - De la Sorbonne aux Hautes Études

Salariée, boursière, étudiante

La griffe culturelle parisienne

L’acclimatation en Sorbonne

L’entrée à l’EHESS par la petite porte

6 - Journal d’une oblate

Des chemins braconniers

Flottements et réorientations

Gravir les échelons en contrebande

Adoubée aux marges

Parmi les pairs, mais pas comme eux

7 - Un féminisme d’expériences

Comment je suis devenue féministe

Une reconversion féministe dans la recherche

L’EHESS en flagrant délit de conservatisme

Décalages et controverses



Troisième partie

La vieillesse, heure de vérité

8 - Mon jour de gloire est arrivé

La retraite, un sujet tabou

Une consécration inespérée et sublime

Me résoudre à être une « bonne mère » ?

9 - L’inflexion de la vieillesse

Comment j’ai su que j’étais vieille ?

Un déni féministe de la vieillesse

Les fleurs de cimetière



Conclusion

Ceci n’est pas une panacée sociale

S’en sortir

Réussir

Concilier deux mondes

Rester ou ne pas rester soi