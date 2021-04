R. Kopp et P. Schnyder (dir.),

Un monde de lettres. Les auteurs de la première NRF au miroir de leurs correspondances,

Gallimard, collection "Les Entretiens de la Fondation des Treilles", 2021.

La NRF, créée en 1909, aura offert à l’intelligence critique et à la création littéraire l’une de leurs plus grandes fêtes. Les échanges épistolaires qui ont accompagné sa fondation et joué un rôle central dans son animation, des décennies durant, méritent notre plus vive attention. Les milliers de lettres laissées par les proches de la revue ne constituent pas qu’un corpus documentaire bien utile pour étayer les chronologies savantes : elles sont l’expression même de l’esprit d’une revue, un lieu à part entière, et collectif, de sa manifestation et de sa formulation. Grâce soit rendue à ceux qui les ont écrites, conservées, transmises puis éditées. Elles nous permettent aujourd’hui de prendre la mesure de l’édifice, en dévoilant ses attaches, ses équilibres, ses tensions internes, son exposition… Bien des vies révélées, étant entendu que la lettre est un genre souple qui ne recule pas devant le paradoxe, qui peut se contredire ou explorer des idées vagues, telle velléité ou telle envie. Elle contient aisément une bonne dose de projection vers l’avenir.

Émanant des travaux d’un colloque tenu à la Fondation des Treilles (2018), ces actes réunissent des contributions originales sur les pratiques épistolaires d’André Gide et des fondateurs de La NRFainsi que de quelques proches comme Charles-Louis Philippe, Jules Romains ou Pierre Drieu la Rochelle. Ces études sont suivies d’un choix de lettres inédites entre Jacques Copeau et Jean Schlumberger et entre Jean et Suzanne Schlumberger.

TABLE DES MATIÈRES

Robert Kopp, Peter Schnyder

Introduction

Robert Kopp

André Gide : de la fin de l’Europe à l’espoir d’un nouveau classicisme

Nicolas Drouin

Le dialogue critique dans la Correspondance entre André Gide et Marcel Drouin

Stéphanie Bertrand

La Correspondance André Gide–Marcel Drouin, un échange « critique » (1890-1913)

Jean-Michel Wittmann

La Correspondance entre Gide et Ghéon. De l’utilité de la maladie dans la construction d’un magistère littéraire

Clara Debard

Jacques Copeau à l’œuvre, au miroir des Correspondances

Peter Schnyder

« Je veux faire quelque chose de ma vie ». Autour de la Correspondance entre André Gide et Jean Schlumberger

Lucie Carlier

La correspondance inédite entre Jean Schlumberger (1877-1968) et sa femme Suzanne Weyher (1878-1924) : un document d’exception

Martine Sagaert

La correspondance de Charles-Louis Philippe, la santé et les jours

Pierre Masson

Gide et Proust

Paola Codazzi

Jacques Rivière en sa correspondance ou l’évolution d’un esprit au milieu de la guerre (1914-1918)

Thomas Hunkeler

Lettres ouvertes, correspondances privées : Dada et La NRF entre 1919 et 1923

Augustin Voegele

Jules Romains, un intrus à La NRF ?

Jean-Paul Clément

Barrès à la lumière de sa correspondance. Un poète engagé en politique

Stéphane Guégan

Drieu La Rochelle : lettres de/en guerre

Documents inédits

Jacques Copeau et Jean Schlumberger. Choix de lettres

1911-1913 : de La NRF au Vieux-Colombier. Correspondance établie et présentée par Pierre Masson

Jean et Suzanne Schlumberger. Choix de lettres. Correspondance établie et présentée par Lucie Carlier

Index

