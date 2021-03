Reto Hänny

L'Ombre de Bloom

Traduit de l'allemand par Lionel Felchlin

Lausanne, éd. d'En Bas, avril 2020

126 p. — ISBN 978-2-8290-0591-6 — CHF 23.- | € 15.-

Après bien des années, Reto Hänny revient sur la scène littéraire. Son nouveau livre Blooms Schatten est construit à partir du livre culte de Joyce, Ulysse. Ce roman accompagne Hänny depuis son adolescence. Avec virtuosité, l’auteur le transforme en une texture rythmique, tout en y intégrant d’autres sources issues de son expérience littéraire. Hänny interprète le «courant de conscience» à sa manière: il met Leopold Bloom au centre; le concert des voix que Joyce fait résonner se concentre dans la tête du personnage. Il en résulte un Ulysse en accéléré, et en même temps une prose tout à fait originale.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

Reto Hänny est né en 1947 à Tschappina, dans le canton des Grisons. Après avoir séjourné pendant un certain temps à Venise et à Amsterdam, il a été machiniste au théâtre municipal de Coire. Aujourd'hui écrivain indépendant, il vit à Zollikon (ZH). Il a publié de nombreux ouvrages en langue allemande.

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Un certain Leopold Bloom", par Maxime Patry (en ligne le 17 mars 2021).

Dans un roman rendant hommage à ses maîtres en écriture, l’écrivain suisse de langue allemande Reto Hänny redéploie pour nous l’histoire d’un certain Leopold Bloom. Sa prose, personnelle et musicale, investit et travaille la langue. Il s’agit d’une invitation à (re)découvrir Ulysse de Joyce en faisant un pas de côté ; enchevêtré d’influences multiples, ce livre demeure pourtant avant tout celui de son auteur.