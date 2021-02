Résurgences conflictuelles. Le travail de mémoire entre arts et histoire

Renaud Bouchet, Hélène Lecossois, Delphine Letort et Stéphane Tison (dir.)

Presses Universitaires de Rennes, 2021

35 EUR

416 p.

ISBN : 978-2-7535-7974-3

DESCRIPTION

Cet ouvrage aborde les conflits de mémoire en croisant les champs d’observation de nombreuses disciplines (histoire, histoire de l’art, littérature, études visuelles, théâtrales, sciences politiques, etc.) sur des aires géographiques et culturelles variées. Les travaux menés s’intéressent aux pratiques et aux discours mémoriels véhiculés par les arts et par les institutions (musées, célébrations publiques). La majorité des thèmes abordés concerne les conflits de mémoire autour de certains évènements du second XXe siècle et explore les formes les plus contemporaines, encore peu étudiées, d’expression mémorielle.

Avec une préface de Marie-Claire Lavabre.

Avec le soutien de l’université du Mans.

