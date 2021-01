L’entre-images. Photo, cinéma, vidéo

Raymond BELLOUR

Editions Mimésis, 2020

*

354 p.

17€

9788869761959

*

DESCRIPTION

Il y avait autrefois le cinéma, la photo, la peinture. Il y a désormais, de plus en plus, des images. Des passages entre les images­ : l’entre-images. Entre ces images, ces passages, il faut choisir­ : les représentations, les œuvres, par quoi faire exister encore un monde, et un art. Les essais rassemblés dans ce livre ne cherchent pas à faire, directement, l’histoire ou la théorie de l’entre-images. Ils tentent plutôt d’en dessiner le champ, d’en formuler l’expérience. L’Entre-Images est un livre sur le cinéma, l’un des premiers sur l’art vidéo, où la photo est très présente, plus comme horizon et limite qu’en tant qu’art. Un livre attaché aux images, porté par leur passion.

Raymond Bellour est critique, écrivain et directeur de recherches honoraire au CNRS. Il écrit sur la littérature romantique (les Brontë, Alexandre Dumas) et contemporaine (Henri Michaux, dont il a dirigé la Pléïade), sur le cinéma (L’Analyse du film, 1979 ; Le Corps du cinéma. Hypnoses, émotions, animalités, 2009 ; Pensées du cinéma, 2016) ainsi que sur ce qu’il nomme l’« entre-images », de la peinture aux images numériques (deux recueils sous ce titre, 1990 et 1999, et La Querelle des dispositifs. Cinéma – installations, expositions, 2012).

