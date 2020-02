Le Discours amoureux

Séminaire à l'École pratique des hautes études (1974-1976),

suivi de textes inédits des Fragments d'un discours amoureux

Roland Barthes

Seuil, coll. "Points Essais"

Date de parution 06/02/2020

14.50 € TTC

768 pages

EAN 9782757882603

Durant les années 1974-1975 et 1975-1976, Roland Barthes a tenu son séminaire à l’École pratique des hautes études sur le thème du discours amoureux. De là sont nés ses célèbres Fragments d’un discours amoureux. Le présent volume en propose donc la généalogie et permet de mesurer la différence entre le travail du professeur et celui de l’écrivain : fragments en germe dans le Séminaire mais non retenus pour l’édition définitive, postface (« Comment est fait ce livre ») finalement sacrifiée.

On retrouve à la lecture de ce séminaire les fulgurances de Barthes (« Sentiment raisonnable : tout s’arrange – mais rien ne dure. Sentiment amoureux : rien ne s’arrange, et pourtant cela dure »), nourries, comme le veut le genre, de multiples références.

Servie par un remarquable travail d’annotation, l’édition de ce texte privilégie la lisibilité pour le lecteur d’aujourd’hui.

