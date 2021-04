Quaestiones Romanicae VII, 1-2 / 2019

Szeged, JatePress, 2019, 1124 p., Université de l'Ouest de Timișoara,

Centre d'études romanes de Timișoara - CSRT, Roumanie , 2021.

ISSNL 24578436.

Le VIIe numéro de la revue Quaestiones Romanicae propose comme thème de réflexion et de débat le voyageur et ses voyages, réels ou symboliques, et la manière dont ils se reflètent dans les littératures, les arts et les langues romanes.

Le voyage représente une expérience permanente dans toutes les étapes de la vie de l’homme. Homo viator fait partie de l’épopée de l’humanité et chaque langue le représente à sa manière, dans la sphère du réel ou du symbolique. Les voyages réels, les grandes découvertes, tout comme les grands explorateurs des terres inconnues nous permettent de reconstruire et d’imaginer des itinéraires. En même temps, la littérature transfère le voyage dans le plan de l’imaginaire, du symbolique, de l’inconnu, de l’initiation où le personnage met à l’œuvre sa maturité spirituelle et même toute son existence.

Le thème du voyage connaît des transformations significatives de nos jours. De nouvelles catégories de voyageurs réels (par exemple les astronautes) et des types différents de voyages littéraires (comme la science-fiction) et linguistiques (les nouveaux langages) apparaissent. On peut y ajouter les catégories de la navigation virtuelle : l’Internet et les réseaux sociaux, avec leurs jargons spécifiques.

Les sections de la revue:

langue et littérature latines ;

langue et littérature roumaines ;

langue et littérature françaises ;

langue et littérature italiennes ;

langue et littérature espagnoles ;

langue et littérature portugaises ;

didactique des langues romanes ; RLE: le roumain - langue étrangère ;

histoire et théologie ;

musique et théâtre ;

beaux-arts.

L’intégralité du numéro peut être consultée en ligne :

Quaestiones Romanicae VII | Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană (uvt.ro)

*

D’autres informations sur la revue :

Qvaestiones Romanicae | Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană (uvt.ro)