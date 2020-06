Quaderni d’italianistica

Call for papers – Appel à contribution

Purgatori della letteratura italiana – Purgatories of Italian Literature – Purgatoires de la littérature italienne

Dans l’histoire du purgatoire, soit en royaume de l’au-delà qu’en objet des croyances populaires, le deuxième cantique de la Comédie de Dante n’est pas seulement « le triomphe poétique » (Le Goff 1981) d’un fait extra-poétique, dont l’origine et la relevance restent au dehors du champ littéraire. Dans la relative fluidité doctrinale du début du quatorzième siècle à ce sujet, Dante peut faire de son Purgatoire une réflexion complexe et variée sur les formes différentes de « l’intermédiaire » (Pontalis 1986), en explorant les limites entre le temps et l’éternel, la chair et l’esprit, l’attachement aux choses terrestres et le désir du divin.

Bien que Dante reste le premier exemple, ainsi que le plus illustre, d’un usage littéraire du purgatoire, l’histoire de la littérature italienne connaît une multitude de purgatoires, plus ou moins dérivés du deuxième cantique de Dante, qui sont liés de différentes manières aux vicissitudes du « deuxième royaume » dans la doctrine catholique, la dévotion privée et les croyances folkloriques (Cuchet 2012 ; Walsh Pasulka 2015). Déjà l’inspirateur d’ouvrages tels que le Trattato del Purgatorio de Catherine de Gênes (publié en 1551, après la mort de l’autrice), le purgatoire fait l’objet de nombreux traités, dialogues, homélies et collections d’exempla dans l’âge de la Contre-Réforme (voir Folin 2018 : 51-82 pour le cas de la République vénitienne). L’iconographie du purgatoire, présente partout dans la campagne italienne, revient à plusieurs reprises dans les œuvres d’auteurs plus ou moins canoniques des siècles suivants (voir par exemple le cas de Manzoni dans Brogi 2018 : 95-100). Dans le vingtième siècle, tandis que le purgatoire connaît son « crépuscule » (Cuchet 2005), nombreux ouvrages littéraires se servent d’un imaginaire inspiré au purgatoire pur explorer des questions de liminalité, de transition et de (vaine) attente : Ermanno Cavazzoni (2008) cite Hilarotragoedia par Giorgio Manganelli (1964), Il serpente par Luigi Malerba (1966) et Le stelle fredde par Guido Piovene (1970), mais c’est un canon qui se prête bien aux intégrations. D’une part, des théologiens contemporains tels que Romano Guardini et Yves Congar ont invité à repenser le purgatoire par-delà de l’idée de punition, en le voyant plutôt comme une forme d’analyse rétrospective – en faites, une psychanalyse – de son intériorité (Girardi 2003). De ce point de vue, il est peut être possible de se servir de l’imaginaire du purgatoire pour examiner, par exemple, les œuvres de Alda Merini, de Goliarda Sapienza, ou bien d’Edoardo Sanguineti. De l’autre part, la persistance du purgatoire dans l’éducation catholique, dans les croyances populaires et même dans le paysage italien (sous la forme de tabernacles, autels votifs et tableaux d’églises) peut expliquer certaines différences entre la littérature italienne et celles d’autres domaines linguistiques et culturels (surtout la Grande Bretagne et l’Allemagne protestante) dans la représentation du surnaturel, et en particulier du contact entre les morts et les vivants. Si la Réforme, comme l’écrit Stephen Greenblatt, en effaçant le purgatoire des croyances populaires et de la dévotion privée, causa la transmigration des âmes des morts du « deuxième royaume » aux scènes du théâtre (Greenblatt 2001), et de là à la littérature, le purgatoire peut aider à expliquer la spécificité de la littérature italienne dans le genre des histoires de revenants, en fournissant un cadre pur analyser les œuvres, par exemple, de Antonio Fogazzaro et de Mario Soldati (Camilletti 2018).

On invite des propositions (en italien, anglais et français) sur les purgatoires de la littérature italienne, soient-ils ouvrages qui représentent ou discutent le « deuxième royaume » de l’au-delà catholique (comme le Purgatoire de Dante ou le Trattato del Purgatorio par Catherine de Gênes) ou bien des textes qui débattent les sujets de « l’intermédiaire », de la liminalité ou du « troisième » en relation implicite ou explicite avec l’imaginaire lié au purgatoire. Des propositions adoptant une perspective interdisciplinaire seront particulièrement bienvenues : une liste non exhaustive des domaines disciplinaires peut inclure la théologie et l’histoire des religions, l’étude des traditions populaires, l’histoire de l’art, l’iconographie et les études visuelles, les Gothic Studies et la psychanalyse.

*

Veuillez envoyer une proposition d’environ 500 mots, avec un bref profil biobibliographique, avant le 30 septembre 2020 à : F.Camilletti@warwick.ac.uk.

Les textes complets (circa 25 pages à interligne double) devront être envoyés avant le 15 mars 2021. La publication est prévue dans l’été 2021. Les indications de la revue peuvent être consultées à la page : https://canadianassociationforitalianstudies.org/JournalEditorialPolicies

*

Nella storia del purgatorio – come reame oltremondano e oggetto di credenze popolari – la seconda cantica della Comedìa dantesca non rappresenta solo “il trionfo poetico” (Le Goff 1981) di una realtà extra-poetica, la cui origine e rilevanza restano esterne alla sfera letteraria. Nella relativa fluidità dottrinale che regna, in materia, nel primo Trecento, Dante può fare del Purgatorio una riflessione sfaccettata e complessa sulle diverse forme dell’“intermedio” (Pontalis 1986), esplorando le zone di confine fra tempo ed eterno, fra carne e spirito, attaccamento alle cose terrene e desiderio di Dio.

Benché Dante rimanga il primo e più illustre esempio di uso letterario del purgatorio, la storia della letteratura italiana conosce una miriade di purgatori, più o meno indebitati con quello dantesco, variamente collegati alle vicissitudini del “secondo regno” nella dottrina cattolica, nella devozione privata e nelle credenze popolari (Cuchet 2012; Walsh Pasulka 2015). Ispiratore di opere come il Trattato del Purgatorio di Caterina Fieschi Adorno (pubblicato postumo nel 1551), il purgatorio costituisce l’oggetto di numerosi trattati, dialoghi, omelie e collezioni di exempla nell’età della Controriforma (si veda Folin 2018: 51-82 per il caso della Repubblica di Venezia). L’iconografia purgatoriale, disseminata nelle campagne italiane, ritorna ripetutamente nelle opere di autori più o meno canonici delle età successive (si veda ad esempio il caso di Manzoni in Brogi 2018: 95-100). Nel Novecento, quando il purgatorio conosce il suo “crepuscolo” nella pastorale cattolica e nelle tradizioni popolari (Cuchet 2005), diverse opere letterarie adoperano un immaginario purgatoriale per esplorare questioni di liminalità, transizione e attesa (vana): Ermanno Cavazzoni (2008) porta ad esempio Hilarotragoedia di Giorgio Manganelli (1964), Il serpente di Luigi Malerba (1966) e Le stelle fredde di Guido Piovene (1970), ma è un canone, il suo, che si presta bene a integrazioni. Da un lato, teologi novecenteschi come Romano Guardini e Yves Congar hanno invitato a ripensare il purgatorio al di là del concetto di penitenza, vedendolo piuttosto come una forma di analisi retrospettiva – per molti versi, una psicoanalisi – della propria interiorità (Girardi 2003): da questo punto di vista, è possibile utilizzare l’immaginario purgatoriale come un promettente strumento analitico per esaminare, ad esempio, l’opera di Alda Merini, di Goliarda Sapienza o di Edoardo Sanguineti. Dall’altro, la persistenza del purgatorio nell’educazione cattolica, nelle credenze popolari e finanche nel paesaggio italiano (sotto forma di tabernacoli, altari votivi e immagini nelle chiese) può dar conto di alcune differenze nella rappresentazione di temi soprannaturali – in particolare il contatto fra vivi e morti – che sussistono fra la letteratura italiana e quelle di altri domini linguistico-culturali (in particolare la Gran Bretagna e il mondo protestante di area tedesca). Se la Riforma, come scrive Stephen Greenblatt, impose l’erosione del purgatorio dalle credenze popolari e dalla devozione privata, facendo sì che le anime dei morti trasmigrassero dal “secondo regno” ai palcoscenici dei teatri (Greenblatt 2001) – e di lì alla letteratura – il purgatorio può forse spiegare la specificità della letteratura italiana nel campo della ghost story, fornendo un’utile cornice interpretativa per analizzare le opere, ad esempio, di Antonio Fogazzaro e Mario Soldati (Camilletti 2018).

Si accettano proposte di contributo (in italiano, inglese o francese) sui molti purgatori che costellano la letteratura italiana: su opere, cioè, che rappresentino o discutano il “secondo regno” dell’aldilà cattolico (come il Purgatorio di Dante o il Trattato di Caterina Fieschi Adorno) oppure affrontino temi legati all’“intermedio”, alla liminalità o alla terzietà in relazione implicita o esplicita con un immaginario di tipo purgatoriale. Saranno particolarmente benvenute proposte che adottino un approccio interdisciplinare: le possibili aree includono (ma l’elenco non è esaustivo) la teologia e la storia delle religioni, lo studio delle tradizioni popolari, la storia dell’arte, l’iconografia e gli studi visuali, i Gothic Studies e la psicoanalisi.

Si prega di inviare una proposta di circa cinquecento parole (più un breve profilo bio-bibliografico) a F.Camilletti@warwick.ac.uk entro il 30 settembre 2020.

La scadenza per inviare il testo completo (di circa 25 pagine a doppia spaziatura) è fissata al 15 marzo 2021.

La pubblicazione è prevista entro l’estate 2021.

Le linee guida della rivista sono consultabili alla pagina: https://canadianassociationforitalianstudies.org/JournalEditorialPolicies

*

In the history of Purgatory – as an otherworldly realm and the object of folkloric beliefs – the second canticle of Dante’s Comedy is not only ‘the poetic triumph’ (Le Goff 1981) of an extra-poetic fact, whose origins and relevance remain outside the literary sphere. Thanks to the relative freedom granted by the early fourteenth-century doctrinal fluidity on the matter, Dante constructs his Purgatorio as a complex, multifaceted reflection on the many forms of ‘the intermediate’ (Pontalis 1986), exploring the twilight zones between time and the eternal, flesh and spirit, attachment to earthly matters and yearning for the divine.

Although Dante remains the earliest and most illustrious example of a literary use of Purgatory, the history of Italian literature witnesses a myriad of purgatories, more or less indebted to Dante’s one, which are variously connected with the vicissitudes of the ‘second realm’ in the spheres of doctrine, devotion, and belief (Cuchet 2012; Walsh Pasulka 2015). After inspiring works such as Catherine of Genoa’s Trattato del Purgatorio (posthumously published in 1551), Purgatory is made the object of numerous treatises, dialogues, homilies, and collections of exempla in the age of the Counter-Reformation (see Folin 2018: 51-82 for the Republic of Venice). The iconography of Purgatory, of which the Italian countryside is literally constellated, repeatedly resurfaces in more or less canonic authors of later centuries (see e.g. the case of Manzoni in Brogi 2018: 95-100). In the twentieth century, when Purgatory witnesses its ‘twilight’ in the Catholic pastoral and in folklore (Cuchet 2005), several literary works employ Purgatory-related imaginary in order to explore issues of liminality, transition, and (vain) expectation: Ermanno Cavazzoni (2008) lists texts such as Giorgio Manganelli’s Hilarotragoedia (1964), Luigi Malerba’s Il serpente (1966) and Guido Piovene’s Le stelle fredde (1970), but his canon can definitely be expanded. On the one hand, twentieth-century theologians such as Romano Guardini and Yves Congar have invited to re-think Purgatory beyond the sphere of punishment, rather seeing it as a form of retrospective analysis – in a sense, a psychoanalysis – of one’s self (Gilardi 2003): from this viewpoint, it can be argued, Purgatorial imaginary can be used as a productive instrument for analyzing the works, for example, by Alda Merini, Goliarda Sapienza, or Edoardo Sanguineti. On the other, the persistence of Purgatory in Catholic education, popular belief, and even in the landscape itself of Italy (tabernacles, votive altars, church paintings), may account for certain approaches of Italian literature to supernatural themes – and particularly the contact between the living and the dead – which are alternative to those adopted in other literary domains, particularly in areas such as Great Britain and Protestant Germany. If, as Stephen Greenblatt argues, the cancellation of Purgatory from popular beliefs and devotion through the Reformation resulted for the souls of the dead to move from the ‘second realm’ to the theatrical stage (Greenblatt 2001), and thence to literature, Purgatory may perhaps account for the specificity of Italian literature in the ghost-story genre, providing a challenging framework for reading the works, for example, of Antonio Fogazzaro or Mario Soldati (Camilletti 2018).

Contributions (in Italian, English, or French) are invited on the many purgatories constellating Italian literature, i.e. works either staging or discussing the ‘second realm’ of the Catholic afterworld (e.g. Dante’s Purgatorio or Catherine of Genoa’s Trattato del Purgatorio), or addressing issues of intermediateness, liminality, or ‘thirdness’, in implicit or open relationship with Purgatory-related imaginary. Works adopting an interdisciplinary approach will be particularly welcome: areas include, but are not limited to, theology and history of religion, folklore studies, art history, iconography, and visual studies, Gothic studies, and psychoanalysis.

Please send a 500-word abstract and a short bio-bibliographical profile to F.Camilletti@warwick.ac.uk by 30 September 2020.

Deadline for the final version (circa 25 typewritten pages, double spaced) will be 15 March 2021. Publication is expected within summer 2021.

Please consult the full editorial policies at: https://canadianassociationforitalianstudies.org/JournalEditorialPolicies

*

Bibliographie

Brogi, Daniela, Un romanzo per gli occhi. Manzoni, Caravaggio e la fabbrica del realismo, Carocci, Roma 2018;

Camilletti, Fabio, Italia lunare. Gli anni Sessanta e l’occulto, Peter Lang, Oxford 2018;

Cavazzoni, Ermanno, ‘Purgatori del secolo XX’, in Federico Fellini, Il viaggio di G. Mastorna, ed. by Ermanno Cavazzoni, Quodlibet, Macerata 2008, pp. 207-229;

Cuchet, Guillaume, Le crépuscule du purgatoire, Armand Colin, Paris 2005;

Cuchet, Guillaume (ed.), Le purgatoire. Fortune historique et historiographique d’un dogme, EHESS, Paris 2012;

Folin, Enrica, Il serenissimo purgatorio. Viaggio nel Terzo Luogo attraverso la letteratura, la società e l’arte della Repubblica di Venezia dal XVI al XVIII secolo, Marcianum Press, Venezia 2018;

Gilardi, Costantino, ‘L’altro Purgatorio: dalla pena e dall’espiazione al desiderio e al “fuochoso amore”’, Psiche. Rivista di cultura psicoanalitica, 2 (2003), 127-52;

Greenblatt, Stephen, Hamlet in Purgatory, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2001;

Le Goff, Jacques, La naissance du Purgatoire, Gallimard, Paris 1981;

Pontalis, Jean-Bertrand, ‘Les limbes’, Nouvelle revue de psychanalyse, 34 (1986), 151-73;

Walsh Pasulka, Diana, Heaven Can Wait. Purgatory in Catholic Devotional and Popular Culture, Oxford University Press, Oxford 2015.