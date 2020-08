Quentin Feltgenm, Nils Renard (dir.)

Tolkien et la Terre du Milieu. Un monde en palimpsestes

Editions rue d'Ulm

ISBN-978-2-7288-0678-2

12,00 €

PRÉSENTATION

Bien qu'il soit surtout connu pour son œuvre fondatrice d'écrivain, J. R. R. Tolkien était également un universitaire réputé, spécialiste d'anglais médiéval, philologue, polyglotte. Son légendaire, autant que ses travaux académiques, n'ont de cesse de toucher au cœur du langage et du récit — qu'ils considèrent comme inextricablement liés — et en dévoilent des aspects multiples et divers, qu'il serait impossible d'épuiser. Si, dans l'imaginaire collectif, l'affiliation bien réelle de l’œuvre tolkienienne au genre littéraire de la fantasy paraît en exclure une approche plus académique, de nombreux travaux (thèses, ouvrages, articles, colloques…) ne lui en ont pas moins été consacrés depuis plus d'une vingtaine d'années.

DIRECTION

Nils RENARD est doctorant en histoire moderne à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne-Institut d'histoire moderne et contemporaine.

Quentin FELTGEN est docteur en physique, chercheur post-doctorant à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM).

SOMMAIRE

Introduction, par Quentin FELTGEN

Première partie. Confluences philologiques

Tolkien et le Kalevala : recouvrer la lumière des mythes par le geste narratif, par Quentin FELTGEN

Un arrière-texte du Legendarium. Le dialogue entre Lewis et Tolkien sur les mythes et les « stories », par Isabelle PANTIN

J. R. R. Tolkien et Ferdinand de Saussure : un héritage en fiction, par Damien BADOR

Seconde partie. Territoires phénoménologiques

Le conte de La Chute de Gondolin dans l’œuvre de Tolkien. Une réponse anthropologique à une géographie de la salvation, par Nils RENARD

Les marécages dévorants, un motif dans Le Seigneur des anneaux, par Jean-Rodolphe TURLIN

Exodes et diasporas. Un essai de compréhension des migrations chez Tolkien, par Dimitri MAILLARD

L’action tragique et l’estel dans Le Silmarillion, par Aurore NOURY

Poésie et voyage dans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien, par Clément PIERSON

Conclusion et remerciements, par Nils RENARD

Biographie de J. R. R. Tolkien

Bibliographie