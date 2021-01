COLLOQUE : PROUST ET L’ENFANCE

9 et 10 juillet 2021

Paris / Eure-et-Loir

Proposé par Mireille NATUREL, maître de conférences-HDR

en collaboration avec Thanh-Van TON-THAT, professeur des universités.

Avec le soutien du CRP PROUST de l’université Sorbonne nouvelle

« - Alors, tu vas vraiment faire ça ? "Évoquer tes souvenirs d’enfance"… » C’est par ces mots que s’ouvre Enfance de Nathalie Sarraute. Proust a-t-il évoqué ses souvenirs d’enfance et comment ? C’est à cette question que nous essaierons de répondre, les 9 et 10 juillet 2021, pour célébrer à Paris et en Eure-et-Loir, les cent cinquante ans de la naissance de Proust. Elle nous amène à nous interroger sur la dimension autobiographique de l’œuvre, sur les composantes de la conception de l’enfance, sa psychologie, sa sexualité. Elle suppose aussi une représentation de la temporalité, un passage par la géographie littéraire et nous invite à regarder du côté de l’intertextualité. L’enfant de « Combray » est un enfant-lecteur : que lit-il ? Quels modèles, outre l’emblématique Roman d’un enfant de Pierre Loti, antérieurs et contemporains, ont pu influencer ou inspirer l’auteur de la Recherche ? Les différentes œuvres de Proust peuvent être envisagées : l’enfant dans Les Plaisirs et les Jours, Jean Santeuil, est-il le même que celui de « Combray » ? Peut-on parler de « récit d’enfance » à propos de l’œuvre de Proust ? Nous pourrons aussi étudier la représentation de l’enfance à travers différentes formes artistiques, musique, peinture, œuvres graphiques.

*

Proposition de communication à nous soumettre avant le 15 février 2021 (titre et descriptif d’environ dix lignes, statut professionnel). Les communications feront 45 minutes. Les conditions matérielles seront précisées ultérieurement.

Contact : mireille.naturel@sorbonne-nouvelle.fr.