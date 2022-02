Adresse : Université de Toulouse 2 Jean Jaurès

Processus créateur et voies négatives



Colloque international

Approches interartistiques et interdisciplinaires en recherche-création

P.L.H. - Patrimoine littérature histoire (EA 4601)



Organisé par

Lydie Parisse (MCF HDR) et Tomasz Swoboda (PR, Université de Gdansk)



9, 10, 11 mars 2022, Université Toulouse 2-Jean Jaurès

Salle D30, Maison de la recherche Métro ligne A arrêt « Mirail Université »



Il est possible d’assister à ce colloque via zoom en vous adressant à :

mariana.berlanga-gayon@etu.univ-tlse2.fr



Ce colloque en recherche-création porte sur l’épistémologie du processus créateur et propose une approche croisée entre philosophie, littérature et arts. Il ouvre un espace de réflexion sur le processus de création sous un nouveau prisme apportant une vision approfondie de l’expérience même de l’écriture. Pour cela, nous partons d'un point de vue négatif de l’écriture, au sens où l’on parle de négatif en photographie, c'est-à-dire, du développement d'un processus plus large qui met en tension l’action de s’affirmer et celle de disparaître, l’action de créer et celle de détruire. Comment les artistes élaborent-ils un matériau réflexif à partir de la philosophie de la voie négative ? Qu'est-ce qui leur permet de constituer l’œuvre ? Ce sont les principaux questionnements à partir desquels ce colloque propose une réflexion partagée. Il trouvera son prolongement dans un séminaire doctoral et dans un séminaire interuniversitaire international, avec divers événements à prévoir.





Mercredi 9 mars

salle D30



14h. Accueil des participant-e-s



14h15. Ouverture du colloque par Fabienne Bercegol et Stéphane Pujol.



14h30. Lydie Parisse et Tomasz Swoboda. « Pertinence du paradigme de voie négative en recherche-création. »



La voie négative

pour penser des écritures théâtrales d’aujourd’hui

Présidente de séance. Lydie Parisse



14h50. Amador Vega, Université Pompeu Fabra, Barcelone. « Nunc audite ! Une leçon de danse et théologie. A partir d’un texte de Valère Novarina et d’une chorégraphie de Cesc Gelabert ».

15h10. Arnaud Maïsetti, Université d’Aix-Marseille. « Grotowski et la via negativa : enjeux politiques et perspectives contemporaines ».



15h30. Myriam Perraton-Lambert, Université du Québec à Montréal. « L’(a)perception du Vide comme siège de la compréhension de soi, au contact de la dramaturgie de Jon Fosse ».



16h10.Pause.





Perspectives critiques. Les limites du langage





Approches philosophiques.

Président de séance. Tomasz Swoboda



16h25. Guillaume Decauwert, Institut de Philosophie de Grenoble. « Examen de la pertinence du concept de voie négative pour l’interprétation de la distinction entre dire et montrer dans le Tractatus de Wittgenstein ».



16h45. Claude Le Fustec, Université de Rennes 2. « De Derrida à De Chardin : pour une archéologie du processus créateur dans Point Omega (Don DeLillo)

17h05. Myriam Suchet, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. « Traduire du français aux français. Pour un imaginaire hétérolingue ».



17h45. Pause.





Anthropologie de la traduction.

Présidente de séance. Aurélie Choné.



18h00. Tomasz Swoboda, Université de Gdansk, « L’effacement du traducteur face à sa (ré) apparition ».



18h20. Dorottya Szavai, Université de Pannonie à Veszprém et université Pázmány à Budapest, « Processus créateur et relation à l’altérité dans la poésie de Jànos Pilinszky et de Lorand Gaspar (son traducteur français)».



19h00. Fin de la journée. Quartier libre aux participant-e-s avant la soirée de 21h.





Soirée Valère Novarina à la Cave Poésie

71, Rue du Taur 31000. Toulouse. Métro ligne A arrêt Capitole, ou ligne B arrêt Jeanne d’Arc



21h. Entrée libre



http://www.cave-poesie.com/carte-blanche-a-valere-novarina/



En complicité avec Lydie Parisse, Valère Novarina lira de ses textes et s’entretiendra avec les étudiant·es du Master Création littéraire de l’Université Toulouse Jean-Jaurès. Au programme : Voie négative ; Le Théâtre des paroles ; L’Acte inconnu ; L’Animal imaginaire : La Loterie Pierrot, et d’autres livres du dramaturge franco-suisse.





Jeudi 10 mars

salle D30



9h15. Accueil des participant-e-s.



Ethopoëtique de l’effacement de soi

Président-e de séance. Margherita Orsino.



9h30. Florence Thérond, Université de Montpellier 3. « Creuser le monde, creuser le moi en laissant l’initiative aux mots : "L’exceptionnelle passion langagière" d’Elfriede Jelinek. »



9h50. Alexis Leprince, Université de Franche-Comté. « Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce : une écriture disdramatique ».



10h10. Thibault Fayner, Université de Poitiers. « Le modèle des pédagogies « idiotes » dans les ateliers d’écriture théâtrale ».

10h30. Béatrice Jongy-Guéna, Université Paris-Sarclay. « L’écriture spectrale de W.G. Sebald »

11h05. Pause



La voie négative

dans l’histoire des idées et des formes

Président-e de séance. Patrick Marot.



11h25. Dominique de Courcelles, Université Paris Sciences &Lettres. « Les voies négatives dans l’oeuvre de Remedios Varo ».

11h45. Philippe Filliot, Université de Reims. « Les réactivations des mystiques négatives chez quelques artistes contemporains. Quand créer, c’est perdre ».

12h15. Déjeuner.



La voie négative

concept opérationnel en recherche- création





Outils théoriques en recherche-création.

Présidente de séance. Lydie Parisse.



14h. Anne-Marie Petitjean, CY Cergy Paris Université. « Construire ou déconstruire par la pratique de la littérature ? Quelques repères épistémologiques pour la recherche-création littéraire. »

14h20. Jean-Marc Quaranta, Université d’Aix-Marseille. « L'enseignement de la création littéraire au risque de la psycholinguistique et de l'ergonomie de la créativité".

14h50. Danielle Boutet, UQAM, Rimouski. "Un lieu silencieux : l'espace-temps imaginal de la musique ».





Table ronde de doctorants.

Présidente de séance. Isabelle Serça.



15h25. Jimmy Poulot-Cazajous, Doctorant, Université de Toulouse 2. « Phénoménologie du temps dans l'écriture : regard croisé avec l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint. »

15h35. Adrien Chapel, Doctorant, CY Cergy Paris Université. « La négation de soi : une voie d’accès à l’écriture ? Ressources expérientielles du Zen dans le processus créateur »

15h45. James Chaytor, Doctorant, Université de Toulouse 2. « Voie négative et vulnérabilité dans le théâtre appliqué »

16h15. Pause.



Table ronde entre les participants.

16h30. Session d’échanges entre les participants du colloque au sujet du séminaire interuniversitaire à venir.



17h30. Départ pour la Cave Poésie.



Inauguration du prix prémices à la Cave Poésie

71, Rue du Taur 31000. Toulouse. Métro ligne A arrêt Capitole, ou ligne B arrêt Jeanne d’Arc



18h 30. Entrée libre



http://www.cave-poesie.com/inauguration-du-prix-premices/



Le Prix Prémices est un prix d’écriture en théâtre et poésie orale, destiné à publier chaque année quatre textes d’étudiant·es inscrit·es en recherche-création dans des enseignements de master ou de doctorat, en France et à l’étranger. Il a été initié par l’écrivaine et enseignante-chercheuse Lydie Parisse en complicité avec les éditions Domens et le master de Création littéraire de l’Université Toulouse Jean-Jaurès.



prixpremicestheatre.monsite-orange.fr/index.html



Présentation rapide des trois lauréat-e-s suivie de mise en lecture d’extraits de leurs textes par les étudiant-e-s du master Création littéraire.



Pierre Comandu, Doctorant, Université de Paris 3. « L’expérience de « Blanche » : pour un état de présence du texte ».



Manon Andreo, Master arts du spectacle, Université de Montpellier 3. « Processus d’écriture et de représentation de la violence faite aux femmes dans la trilogie Combattantes ».



Gauthier Hertzler, Master Création littéraire, Université de Toulouse 2. « Écrire une œuvre. La fragmentation textuelle face au tout du texte : l’auto-édition critique comme voie négative de la création. »





Vendredi 11 mars

Matin /salle D30



9h15. Accueil des participant-e-s.





Epistémologie du geste créateur

Présidente de séance. Florence Thérond.



9h30. Cornelia Klettke, Université de Potsdam. « Pierre Klossowski. L’acte créateur de l’écrivain-peintre ».

9h50. Aurélie Choné, Université de Strasbourg. «Dans le mot confluent le vide et le plein ». Le geste créateur dans le Livre Rouge de C.G. Jung »

10h25. Pause.

10h40. Doris Eibl, enseignante-chercheuse, Université d’Innsbrück. « […] à la recherche de ce mouvement qui crée » : questions épistémologiques et voies négatives chez Suzanne Jacob ».

11h00. Petra James, Université Libre de Bruxelles. « Le titanisme et la création artistique selon Jan Patočka »

11h40. Seconde session d’échanges entre les participants du colloque au sujet du séminaire interuniversitaire à venir.



12h15. Déjeuner.



Après-midi/ Salle du château



Pratiques/ Atelier d’écriture dramatique/ texte et espace



14h-17h. Atelier d’écriture dramatique ouvert aux participant-e-s et aux étudiant-e-s du département d’Art&com et du master Création littéraire. Placé sous la responsabilité de Flore Garcin-Marrou et Lydie Parisse.



Contact administratif.

Véronique BOYER. Laboratoire PLH- Bureau E 109. Maison de la Recherche.

5, allée Antonio Machado 31058 Toulouse cédex 9

Tel. 05 61 50 36 74 / Fax. 05 61 50 24 90 / plhadmin@univ-tlse2.fr



Contact scientifique.

lydie.parisse@univ-tlse2.fr

tomasz.swoboda@ug.edu.pl



Argumentaire et programme / site Fabula:

https://www.fabula.org/actualites/processus-createur-et-voies-negatives_103588.php



Evénements à suivre. Du 16 au 19 mars, par la cie Via Negativa.

http://www.cave-poesie.com/la-passion-de-lobeissance/