Appel à publication

Une nouvelle session de dépôt pour proposer un manuscrit aux Presses Sorbonne Nouvelle est désormais ouverte aux chercheurs et enseignants-chercheurs, français ou étrangers, et ce jusqu'au 1er juin 2021.



Toutes les informations à ce sujet sont accessibles sur le site des PSN dans la rubrique "Conseils aux auteurs" :

http://psn.univ-paris3.fr/deposer-un-manuscrit



Pour soumettre un ouvrage, il convient de déposer un dossier de publication complet, via un formulaire en ligne,

également accessible sur le site :

http://enquetes.univ-paris3.fr/index.php/395228?lang=fr

Présentation des Presses Sorbonne Nouvelle

Les Presses Sorbonne Nouvelle, créées en 1978, sont un service général de la Sorbonne Nouvelle.

Avec un catalogue de plus de 700 titres, elles s’attachent à éditer et diffuser le meilleur de la recherche universitaire, à l’échelle nationale et internationale. À côté des disciplines traditionnellement présentes dans toutes les universités de lettres (en particulier les cultures et littératures étrangères et françaises, historiques et contemporaines), les sciences du langage, les langues et la traduction, le cinéma et le théâtre, l’information et la communication, l’économie et les études européennes se sont imposées. Sont privilégiées les approches transversales et novatrices.

Les PSN publient une trentaine d’ouvrages par an. A l’ère du numérique et du libre accès aux contenus, il leur revient de constituer un label de qualité, tant scientifique qu’éditoriale.

Scientifiquement, elles recourent à des expertises nationales et internationales validées par une Commission des publications pluridisciplinaire et par la Commission de la Recherche de l’université. Leurs collections et leurs revues, qui constituent les deux-tiers de leurs publications, sont toutes dotées de directions, de comités scientifiques et/ou de rédaction qui assurent leur excellence, leur collégialité et leur pérennité.

Les PSN privilégient en outre les ouvrages, collectifs ou individuels, innovant par leur sujet, leur méthode, leur approche. Elles sont ouvertes aux recherches les plus exigeantes, d’où qu’elles viennent dans le monde. Elles ne s’interdisent pas de publier des ouvrages traduits d’autres langues, pas plus que des ouvrages comportant des contributions en plusieurs langues. Elles refusent en revanche d’être une chambre d’enregistrement. Elles excluent les actes de colloques en tant que tels : des volumes collectifs ne peuvent en être issus qu’à la condition de remaniements majeurs : sélection des contributions retenues, création d’une véritable cohésion, réécriture, sollicitation de contributions complémentaires, etc. De même, les ouvrages d’hommages qui n’ont pas été conçus comme des livres véritables n’y sont pas accueillis.

Éditorialement, elles veillent à la qualité de l’écriture et de la mise en page et à la clarté des ouvrages. Ceux-ci ont en effet vocation à s’adresser, au-delà des spécialistes de ces domaines, à tout public curieux et désireux de porter un regard éclairé sur la complexité du monde et l’histoire qui l’a construit.

Le souci de l’excellence ne se dissociant pas de celui du rayonnement, les PSN privilégient des ouvrages susceptibles de rencontrer une audience. Elles invitent donc les auteur.e.s à préférer les ouvrages d’un format compris entre 200 et 250 pages et à soigner la lisibilité, l’écriture et l’appareil paratextuel. Un soin tout particulier est accordé à l’unité à la fois scientifique et stylistique des ouvrages collectifs (de 12 à 15 chapitres environ).

La majorité des revues des PSN et une partie de leurs collections sont sur Open Edition. Cette part est vouée à croître.

Nos ouvrages papier sont en vente à la Boutique des Cahiers, 8 rue de la Sorbonne à Paris et en librairie. Ils peuvent également être commandés sur notre site.