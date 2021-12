Dossier

Diana Nechit Les visages de Hedda Gabler dans la représentation contemporaine [Texte intégral] La règle et le défi The faces of Hedda Gabler in contemporary representation. The rule and the challenge

Jean-François Laplénie Perplexes devant Perplexe [Texte intégral] Le réalisme psychologique et sa subversion chez Marius von Mayenburg Perplex in front of Perplex. Psychological realism and its subversion in Marius von Mayenburg

Danielle Merahi Regard sur le théâtre britannique contemporain au prisme du réel [Texte intégral]

Delphine Edy É. Louis et D. Eribon au théâtre : Performer le réel et documenter l’intime. L’autosociobiographie en scène [Texte intégral] É. Louis and D. Eribon in the theater: Performing the real and documenting the intimate. Autosociobiography on stage