Publié sous le titre Faire long aux Presses de la Sorbonne nouvelle, le volume consacré à l'amplification médiévale à l'initiative de Catherine Croizy-Naquet et Michelle Szkilnik, met à l’épreuve de textes de genres et de registres, de périodes et de milieux différents, la gamme inventive des pratiques de l'amplification. Celles-ci témoignent de l’extraordinaire effervescence créative et intertextuelle de la littérature médiévale.

Pour la période suivante, on se reportera à la quatrième livraison de la revue en ligne Exercices de rhétorique, qui traite de la tradition rhétorique de l'amplification à dater du XVIIe siècle : elle est "l'âme de la rhétorique" selon le mot de Stéphane Macé qui coordonnait ce volume.