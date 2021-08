Catherine Croizy-Naquet, Michelle Szkilnik,

Faire long. L'amplification médiévale

Presses de la Sorbonne nouvelle, sept. 2021

EAN: 9782379060663 — 260 p.

L’amplification médiévale, qui irrigue en profondeur la poétique des textes, est généralement entendue en son sens de « faire long », d’« allonger ». Mais l’amplification s’envisage également, en contrepoint et en complémentarité – d’après sa définition latine de « rehausser, élever le propos » – dans sa faculté de resserrement qui, privilégiant la brevitas au lieu de la copia, provoque le surgissement du sens dans sa force brute. Les différentes figures qui la constituent fournissent au récit des protocoles descriptifs, des canevas narratifs, des partitions lyriques, qui sont un mode d’exploration du monde et des savoirs et une entrée progressive dans l’intime des sociétés.

Les articles réunis dans ce volume examinent, à l’épreuve de textes de genres et de registres, de périodes et de milieux différents, la gamme inventive des pratiques. Celles-ci témoignent de l’extraordinaire effervescence créative et intertextuelle de la littérature médiévale, dont l’amplification est assurément l’essence et « l’âme ».

Sommaire :

Préface

Catherine Croizy-Naquet, Michelle Szkilnik

I. Traduire et réécrire

Hartmann von Aue, adaptateur de Chrétien de Troyes. Faire long, entre aemulatio et dissimulatio

Ricarda Bauschke

Procédés d’amplification dans l’Ovide moralisé

Marek Thue Kretschmer

Des monstres à outrance : de l’amplification à l’excès. Les Monstres des hommes

Maud Perez-Simon

II. Faire l’inventaire du savoir et construire le mémorial du passé

Amplification à outrance : Le cas de Renart le Contrefait

Jean-Marie Fritz

L’amplification comme monumentalisation dans Le Recoeil des Histoires de Troyes et l’Histoire de Jason de Raoul Lefèvre

Florence Tanniou

D’un recueil à l’autre : le Dit de l’Unicorne dans le ms. Paris, B.n.f. f. fr. 1553

Marion Uhlig

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

III. Inventer, réinventer les univers romanesques

La filiation comme principe de l’amplification ? Les continuations du Roman des sept sages de Rome ou l’écriture par génération

Yasmina Foehr-Janssens

Morts à venir : l’impossible disparition de Merlin. Éléments d’une enquête

Nathalie Koble

Une “impression d’abondance et de vie” : l’expansion organique du Lancelot-Graal

Mireille Séguy

IV. Amplifier, comme expérience totale

Faire long, faire voir. Pratiques de l’amplification au théâtre (xve-xvie siècles)

Estelle Doudet

Bibliographie

Index

*

Voir le livre sur le site de l'éditeur…