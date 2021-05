Université d'Artois (Arras)

Appel à communication

« Postérités de Pierre Jean Jouve, 1920-2021 »

19-20 mai 2022

*

Pierre Jean Jouve est un auteur qui a indéniablement marqué un tournant dans la littérature moderne, comme ce fut le cas pour Baudelaire à la fin du XIXème siècle. Son influence reste, cependant, assez peu reconnue. Les deux revues Nu(e) consacrées à des Relectures de Pierre Jean Jouve, tout comme le colloque Cerisy sur cet auteur (Pierre-Jean Jouve, poète européen) et, plus dernièrement, le colloque Dans l’atelier de l’écrivain (dont les actes paraîtront en juin) ont toutefois commencé à démontrer l’importance de cet aspect mettant en exergue la rencontre essentielle avec Jouve pour des poètes comme Bonnefoy, Stétié, Roubaud, Claude Louis-Combet ou Vargaftig, ainsi que des compagnonnages inattendus (Jean Wahl, André Breton). Cependant il reste beaucoup à découvrir et la présence fondamentale de Jouve peut également se vérifier auprès de plusieurs autres artistes, romanciers, musiciens, réalisateurs, dans des domaines artistiques aussi variés que la poésie, la musique, le roman, le cinéma ou le théâtre.

Le colloque, qui se tiendra à l’université d’Artois le 19 et 20 mai 2022, a pour vocation de mettre en lumière cette postérité de Pierre Jean Jouve dans les arts et les lettres de 1920 à 2021, afin de souligner l’idée selon laquelle ce poète incarne une figure centrale de la littérature du XXème siècle et innerve le XXIème siècle. Les propositions des jeunes docteurs, doctorants ou étudiants en master sont les bienvenues et feront l’objet d’une attention particulière de la part du comité scientifique.

Les propositions peuvent concerner :

-un auteur ou un artiste en particulier

-un courant de pensée ou un mouvement artistique des XX et XXIème siècles

-une œuvre

-un domaine artistique

*

Les propositions de communication sont à envoyer aux adresses suivantes : docatoen@yahoo.fr, bb.nopasran@wanadoo.fr, avant le 15 septembre 2021.

La réponse du comité sera envoyée pour le 15 octobre.

Comité scientifique : Dorothée Cooche-Catoen (Université d’Artois), Béatrice Bonhomme (Université Côte d’Azur), Jean-Paul Louis-Lambert (webmaster du site pierrejeanjouve.org), Myriam Watthee-Delmotte (Université de Louvain), Jean-Yves Masson (Université Paris IV), Christos Nikou (Université du Pirée)