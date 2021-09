Fiche de poste recrutement LRU 2021, IUT de Rennes, Université de Rennes 1

Littérature et communication

Date de l’affectation : 01/11/2021

Durée du contrat : 10 mois (du 01.11.2021 au 31.08.2022)

Quotité : 100 %

Enseignement (320 heures TD pour contrat 10 mois 100%)

Le Département Carrières sociales de l’IUT de Rennes propose des formations universitaires et professionnalisantes aux métiers de l’animation sociale et socioculturelle : BUT et DUT Carrières sociales option animation sociale et socioculturelle.

Le profil recherché est celui d’un.e spécialiste de littérature et de communication, qui s’intéresserait également aux questions d’éducation populaire, au secteur associatif et/ou de l’animation socio-culturelle.

Dans le cadre de son service, l’enseignant.e recruté.e contribuera à la formation de futurs animateurs.trices socio-culturel.le.s à travers :

Des TD de littérature (1ère et 2ème années) : donner aux étudiants quelques notions d’histoire littéraire ; les faire réfléchir aux spécificités et à l’intérêt de la fiction. Aborder la littérature comme outil d’accès à l’altérité et de découverte de l’interculturel. Aborder la littérature orale. Il s’agira de donner aux étudiant.e.s les moyens intellectuels et culturels d’utiliser la littérature dans leur future pratique professionnelle d’animateur.rice.s socioculturel.le.s. L’enseignant.e devra également penser la progression et la complémentarité entre les TD de 1ère et 2ème années.

Des TD et des TP de communication professionnelle (2ème année) : organisation interne et externe d’une structure (culture d’entreprise, liens hiérarchiques et fonctionnels, qui fait quoi, à qui je m’adresse…) ; outils de communication (envoi et structuration d’un mail professionnel, diaporama) ; animation de réunion.

Des TD et des TP de techniques de communication (1ère et 2ème années) :

en 1ère année : graphisme ; PAO (notions fondamentales liées à la composition de documents à et leur élaboration grâce à un logiciel dédié, apport théorique et apprentissage pratique) ;

en 2ème année : approche stratégique de la communication professionnelle (comprendre les enjeux de la communication, faire appel aux outils et aux méthodes adaptés pour répondre aux besoins de son activité professionnelle, anticiper et répondre aux situations (prévues et imprévues) qui demandent de transmettre des informations précises à un interlocuteur).

Au-delà de ces enseignements, qui interviendront en formation initiale, le poste implique également d’assurer un accompagnement à la professionnalisation dans le cadre du tutorat. Il s’agit d’assurer l’accompagnement à la recherche de stage, le suivi de stage et l’encadrement des écrits professionnels et universitaires liés au stage.

De plus, la personne recrutée devra s’impliquer dans l’activité du département Carrières sociales : participation aux conseils d’enseignants, jurys de semestre, validation de diplôme.

Par ailleurs, ce poste comprend également des enseignements en communication à effectuer au département Chimie de l’IUT de Rennes dont voici le détail :

Des TD de communication professionnelle (2ème année) : maîtriser les modalités de communication en milieu professionnel ; formaliser une expérience (techniques de recherches d’emploi : CV, lettre de motivation, entretiens ; écrits et oraux professionnels) ; méthodologie du rapport de stage et préparation de la soutenance du DUT/BUT.

Date limite de réception des candidatures : 8 octobre 2021