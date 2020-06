L’UNIVERSITÉ DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE RECRUTE POUR SON DÉPARTEMENT :LLSH

Un ATER en Langue et littérature françaises (CNU 09)

Contrat à temps complet (100%) d’un an à compter du 1er septembre 2020

Peuvent faire acte de candidature (article 2 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié) :

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l’État, des collectivités territoriales ou d’un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches ou s’engageant à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur ;

Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d’un doctorat ;

Les étudiants n’ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d’un an ;

Les titulaires d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches s’engageant à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur.

PROFIL

1- Enseignement

L’ATER recruté(e) assurera principalement des enseignements de spécialité dans le cadre de la Licence Lettres et Arts. Ces enseignements, d’un volume total de 192 H équivalent TD, pourront notamment concerner en Licence, selon la priorité de choix accordée aux enseignants titulaires, la littérature française des 18e, 19e ou 20e siècles, l’histoire littéraire, la critique littéraire, la méthodologie littéraire et la poétique appliquée aux médias. Outre une compétence solide en littérature française, il est attendu du/de la collègue qu'il/elle s'intéresse à l'articulation entre écriture littéraire et écriture filmique et soit en mesure d'assurer des cours d'histoire et de théorie du cinéma. Il pourra lui être confié également des heures hors licence. L'équilibre des volumes horaires d'enseignement entre les semestres ne peut être garanti à la personne recrutée.

2- Recherche

Le/la candidat(e) retenu(e) sera accueilli(e) au sein de l’équipe d’accueil « Sociétés traditionnelles et contemporaines en Océanie » (EA 4241 EASTCO). Une implication particulière est attendue dans les recherches sur les relations entre littérature et politique en Océanie et dans la préparation du colloque sur cette thématique, porté par EASTCO et la MSHP, prévu à l’UPF en mai 2022.

RÉMUNERATION

Salaire mensuel pour un temps plein sur la base de l’indice nouveau majorité (INM) = 441 (environ 2.375 € brut), majoré par le coefficient de 1,84 applicable en Polynésie française, + prime de recherche et d’enseignement supérieur également majoré, soit environ 385.000 francs pacifiques (environ 3.200 € net).

PRISE EN CHARGE DU DÉPLACEMENT

Si la personne recrutée ne réside pas en Polynésie française, l’université peut dans certains cas accorder une aide forfaitaire.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Dossier à télécharger sur le site internet de l’université de la Polynésie française :

http://www.upf.pf/recrutements

http://www.upf.pf/sites/default/files/2020-06/ATER_LLSH_EASTCO_CNU09_Langue%20et%20Litt%C3%A9rature%20fran%C3%A7aises.pdf

Annexes A, B et C à remplir par tous les candidats ; annexes D et E à compléter selon la situation des candidats.

RENSEIGNEMENTS

Concernant l’enseignement : Andréas Pfersmann, responsble de l'équipe pédagogique de la licence de Lettres et Arts Email : andreas.pfersmann@upf.pf.

Concernant la recherche : Bruno Saura, directeur du laboratoire EASTCO, Email : bruno.saura@upf.pf ( 40803861)

Concernant les aspects administratifs : La direction des ressources humaines, recrutements@upf.pf, (00 689) 40 803 922

DATE LIMITE DE CANDIDATURE

* Le dossier de candidature (ci-dessous) adressé au président doit être transmis par voie électronique au plus tard le 25 juin 2020 à recrutements@upf.pf

Copie à andreas.pfersmann@upf.pf