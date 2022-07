Po&sie fait paraître son numéro double 179-180, le premier à paraître après la disparition de son fondateur, Michel Deguy, auquel le prochain numéro sera consacré. Que la présente livraison s'ouvre sur un dossier consacré à la guerre en Ukraine est fidèle à son exigence : "La poésie n’est pas seule et le monde est moins seul avec la poésie. Po&sie sera plus seule sans Michel Deguy", comme le souligne l'éditorial.

Le sommaire offre aussi un dossier supervisé par Pierre Vinclair sous le titre "L'Agencement des mobiles. Manifestes" : "Autant dans ses enjeux, qui peuvent sembler variés (du travail sur la forme à l’engagement face à la disparition des espèces, de la géographie à l’autobiographie), que dans ses médiums, aujourd’hui multipliés (de la page du carnet à la plateforme vidéo en passant par la scène), la poésie française semble aussi déroutante que florissante. Existe-t-il des groupes, des écoles, des courants ? Quelles sont les affinités en jeu ? Dessinent-elles un paysage ? Quelles forces le structurent ? Que cherchent celles et ceux qui le peuplent, à quels obstacles sont-ils confrontés ? À quels instruments ont-ils recours ?" Afin d’avoir une vue d’ensemble, ouverte mais plurielle, s’autorisant autant le dissensus qu’elle refuse la vaine polémique, Pierre Vinclair a demandé à une quarantaine de poétesses et de poètes de nous parler de leur pratique, de dialoguer — et de donner leurs mobiles.