Comment décrire la dynamique des rapports que la poésie entretient aujourd'hui avec les médias audiovisuels et sociaux ? Le colloque tenu à l'Université Eötvös Loránd de Budapest à l'automne 2019 a voulu interroger certains phénomènes caractéristiques de la composition, de la performance et de la consommation de la poésie contemporaine, des interférences entre la sonorité de la parole poétique et l’image (fixe ou mouvante). Fabula en publie aujourd'hui les actes, réunis par Levente Seláf et Zsófia Szatmári. Comment agissent les poètes dans leur rapport à la culture populaire ou la culture de masse ? Comment leur poétique se nourrit-elle de la culture de masse ? Quelles sont les conditions d’appropriation et de remise en circulation de la culture populaire et de la culture de masse au sein des poétiques contemporaines ? Comment les performances publiques (poésie sonore, « slam », post-poésie…), productions éphémères d’un monde que rend possible l’enregistrement immédiat et le stockage des « données », changent-elles la poésie ?