Invitation aux Soirées de Médan

Le 17 avril 1880 paraissait en librairie un recueil de nouvelles dont le titre deviendra vite célèbre : Les Soirées de Médan. Sur la couverture du volume, le nom d’Émile Zola est suivi de cinq noms, ceux de ses amis ou disciples qui se retrouvent régulièrement à son domicile depuis l’époque de la publication de L’Assommoir, en janvier 1877 : Guy de Maupassant, Joris-Karl Huysmans, Henry Céard, Léon Hennique et Paul Alexis. On les nommera bientôt "le groupe de Médan". Un colloque tenu à Rouen et Médan les 13 et 14 mai 2023 revient sur l’histoire du "groupe de Médan", en invitant à relire ces nouvelles pour en mesurer leur portée idéologique, et approfondir certains problèmes liés à la genèse et à la réception du volume. Les Colloques en ligne de Fabula en accueille les actes, réunis par Catherine Botterel, Yvan Leclerc, Olivier Lumbroso, Jean-Sébastien Macke et Alain Pagès, et mis en ligne par Marie Berjon.