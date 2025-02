Intempestif XIXe siècle

Enseigner la littérature du XIXe siècle, mission impossible ? Ce siècle qu’on associait, il y a peu encore, à la modernité des révolutions (politique, sociale, esthétique), et donc à un socle de valeurs dont notre société serait l’héritière, s’éloignerait de nous non véritablement en raison du temps qui passe, mais parce qu’il incorporerait des contenus, des pratiques et des discours subitement devenus inconcevables pour les mentalités contemporaines– et à ce titre il serait devenu fatalement réfractaire à toute pédagogie. La nouvelle collection "Le fond de l'air" des Colloques en ligne de Fabula accueille les actes d'un colloque tenu à l'Université de Strasbourg en novembre 2023, réunis par Victoire Feuillebois et Bertrand Marquer sous le titre Le XIXe siècle : actuel ou intempestif ? Comprendre, enseigner, transmettre la littérature du XIXe siècle. Ce recueil de textes a pour objectif de regarder en face les "difficultés" que posent le xixe siècle et de faire un bilan des approches critiques et herméneutiques qui permettent d’y répondre en contexte pédagogique. Il cherche moins à relancer une polémique qu’à considérer ces débats comme une opportunité de réfléchir aux héritages et aux partages possibles autour de cette littérature parfois perçue comme intempestive et qui reste néanmoins cardinale dans les pratiques de lecture et d’enseignement.

(Illustr. : The White Rabbit, ca. 1865, Alice’s Adventures in Wonderland (1865) de Sir John Tenniel)