Au programme de l’agrégation 2025, les Œuvres poétiques de Vigny,réunissent deux recueils distincts : les Poèmes antiques et modernes (vingt-et-un poèmes composés essentiellement dans les années 1820) et Les Destinées (onze poèmes publiés pour certains à partir des années 1840 et regroupés après la mort de leur auteur). Plus de 5 000 vers au total pour une œuvre-vie, celle d’un homme qui plaçait la poésie et la philosophie au-dessus de tout, et qui a tenu à maîtriser jusqu’au bout son héritage littéraire. Les Colloques en ligne de Fabula accueillent les actes du colloque Vigny poète, organisé conjointement par les deux Sorbonne en décembre 2024, et réunis par Jean-Marc Hovasse, Henri Scepi et Sophie Vanden Abeele-Marchal.

(Illustr. : Alfred de Vigny par Pierre Daubigny, Musée de la Vie romantique)