Les styles du roman policier

L'intérêt de la critique universitaire pour le polar s'est confirmé depuis une dizaine d'années, comme le montrent notamment les études du genre en contexte médiatique, abordant le récit policier dans toute sa matérialité éditoriale et économique. En revanche, les études plus strictement textuelles, formelles et stylistiques y occupent toutefois une place encore modeste. Sous le titre Styles du roman policier, les Colloques en ligne de Fabula accueillent les actes d'un colloque tenu à l'Université Paris Cité les 18 & 19 janvier 2024, à l'initiative de Vincent Berthelier, Dominique Rabaté et Marc Vervel : un ample parcours historique, suivant les circulations et les bifurcations de ces styles policiers d'une époque ou d'un pays à un autre, et des codes (structurels ou fantasmés) du genre à leurs réappropriations singulières, qui permet d'affiner l'articulation entre le récit policier et les idéologies qu'il charrie.