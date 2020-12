Poésie et astronomie. De l'Antiquité au Romantisme

Dirigé par Florian Barrière et Caroline Bertonèche

Avant-Propos de Marc Lachièze-Rey

UGA EDITIONS, collection "Lire l'Antiquité", 2020.

EAN13 : 978237747205514 — 209 p. —

Cet ouvrage est le fruit de la collaboration entre un spécialiste de la littérature latine et une spécialiste de littérature britannique. Il rassemble des contributions de chercheurs en astrophysique, en littérature ancienne, en théâtre et en poésie britannique autour de l’exploration et de la représentation des corps célestes (étoiles, planètes, harmonie des sphères, mais aussi phénomènes météorologiques et image de la nuit) dans les processus d’écriture ou de production artistique de l’Antiquité au romantisme. À travers une approche résolument pluridisciplinaire et trans-séculaire, les représentations des astres et des phénomènes célestes sont au cœur de cette étude, qui vise à montrer la permanence de certains motifs dans la façon dont les hommes s’emparent de l’astronomie.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos

Marc Lachièze-Rey

Introduction

Florian Barrière et Caroline Bertonèche

I. LES ASTRES ET L’ANTIQUITÉ : MYTHES ET REPRÉSENTATIONS

Des fauves dans le ciel : astrothésie, mythologie et astrologie

Jean Trinquier

Les astres de Lucain. Représentations érudites et poétiques

Florian Barrière

La Grande Ourse et la souveraineté universelle dans les milieux gréco-égyptiens de l’Empire romain

Florian Audureau

II. LA POÉTIQUE DES SPHÈRES : UNE RÉVOLUTION ?

«To be Called into a Huge Sphere». Désir et désastre dans le théâtre de Shakespeare

Sophie Chiari

Explorer la lumière, faire entendre l’harmonie des sphères. La science newtonienne au cœur du projet poétique de James Thomson (1700-1748)

Pierre Carboni

III. LE MODÈLE ANTIQUE : LES IMAGINAIRES DU ROMANTISME

Le poète, veilleur des cieux. L’influence astrale d’Homère à Keats

Caroline Bertonèche

«Flowers of the sky» : Erasmus Darwin et William Herschel

Caroline Dauphin

Du jour à la nuit. La transition symbolique des imaginaires culturels (XVIIIe-XIXe siècles)

Elsa Courant

Conclusion

Bibliographie

Biographies des auteurs

Index

