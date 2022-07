En 2015, après les attaques terroristes qui ont touché la capitale, la Ville de Paris avait lancé une campagne de sauvegarde des hommages dédiés aux victimes déposées par les citoyens sur les sites des attaques. Quelques 7 700 documents (lettres, mots, dessins, poèmes...) ont été collectés puis séchés, désinfectés, nettoyés, classés et inventoriés, avant de faire l’objet d’une campagne de numérisation et sont désormais accessibles à tous sur le site des Archives de Paris.. Ces messages, en toutes langues et de toutes longueurs, créés par des enfants ou des adultes de tous âges et de toutes nationalités, constituent également une mine d’or pour tous les chercheurs qui travaillent sur les attentats de 2015, historiens du temps présent mais aussi historiens de la littérature et théoriciens.

—

Guillaume Peureux publie ainsi Poèmes dans la rue. Après les tueries du 13 novembre 2015 (Hermann), en s'attachant aux plus de deux cents poèmes déposé à proximité des différents lieux de massacres. Les écrits ainsi exposés sont le plus souvent très brefs ; ils participent à un effort collectif de symbolisation des événements et des sentiments qu’ils ont produits, afin de les fixer pour la mémoire collective ; ils permettent de s’approprier le temps et les événements. Cette irruption de poèmes fugitifs dans l’espace urbain interroge : la poésie n’est pas, pour ainsi dire, à sa place, la rue n’en favorise guère la consommation. Cet ensemble de poèmes produits dans l’urgence des circonstances s’inscrit en fait dans une histoire des formes et des pratiques de l’écriture poétique qui remonte aux siècles classiques et qui s’origine dans les usages les plus anciens de la poésie.

Fabula donne à lire un extrait de l'introduction : "Poésie urbaine en temps de crise"…