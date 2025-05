"Les formes de la mode ne sont pas seulement des outils de connaissance du monde et de nous-mêmes. Ce sont aussi des amulettes qui nous servent à inventer et à expérimenter de nouvelles libertés. Liberté de ressusciter des possibles. Liberté de construire des significations inédites. Liberté de choisir ce que nous voulons être." Dans La vie des formes, sous-titré Philosophie du réenchantement, le philosophe Emanuele Coccia et le styliste Alessandro Michele font converger leurs univers pour envisager la mode comme une façon de penser.