Platon citateur. La réappropriation des savoirs antérieurs

sous la direction de Marie-Laurence Desclos

Paris, Classiques Garnier, coll. Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, 2021

EAN : 9782406104285 — 455 p. — 48 €

À partir des citations directes et indirectes que fait Platon non seulement des poètes archaïques et classiques, mais également des autres discours de savoir non philosophiques, il s’agit de prendre la mesure des ressemblances et des écarts entre la « source » et l’usage qui en est fait.

Table des matières…