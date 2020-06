Pierre Longuenesse,

Le modèle musical dans le théâtre contemporain. L'invention du poème théâtral,

Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, coll. "Registres", 2020, 206 p.

EAN13 : 9782379060403.

Cet ouvrage étudie la façon dont dramaturges et metteurs en scène tendent à faire de la musique un modèle de composition dans leur travail de création. A partir du concept "d'Art Absolu", tel qu'il fut défini et théorisé par les romantiques allemands, et en s'appuyant sur des exemples concrets tirés du répertoire occidental de ces cinquante dernières années, de Beckett à Malone, de Wilson à Fabre ou Lupa, il démontre la coïncidence entre l'inflation des discours associant musique, écriture et scène, et la crise de la représentation qui traverse le théâtre contemporain.

Ainsi sont analysées dans leur diversité les nouvelles formes d'écriture ou de pratiques scéniques pluridisciplinaires d'aujourd'hui, et les enjeux, esthétiques et idéologiques, qui les traversent. Ce livre intéressera les étudiants, les chercheurs, ou les non-spécialistes, curieux des évolutions récentes des arts de la scène.

Sommaire

Sommaire (texte):

Introduction

Dramaturgie

Détour et préambule : du sonore au musical

Dramaturgie et musique

Un « Poème théâtral » ?

Questions de méthode

Chapitre 1

Beckett : composition musicale vs logique discursive

Tout est musique : l’écriture musicale de la rumeur du monde

Compositions sonores, rituels rythmiques

Dramaturgie et pratique de l’écoute

Le modèle sériel

De Pythagore au sérialisme

Sans

La « voix-musique »

La voix comme essence du musical

Chapitre 2

Écritures et « non-représentation »

Valère Novarina et la « voie négative »

Écriture musicale et corporalité acoustique de la parole

Acteur, espace, rythme

Christian Paccoud et la musique de scène

Une Passion

Jan Fabre, entre théâtre et performance

Encore une dramaturgie de la Passion

Rythme et musique

Paysage après la catastrophe

Roméo Castellucci, un imaginaire apocalyptique

Inferno

Moïse et Aaron

Conclusion

Chapitre 3

Variations sur l’organon (1): écriture, corps musical et politique

Michel Vinaver et la « partition » du monde

Musique et écriture

Pourquoi ?

11 septembre 2001

Philippe Malone et Michel Simonot : musique et politique

Une forme radicale : Septembres

A. De la page à la partition

B. Le mouvement sonore : vers la fugue

Mouvement musical dans Le But de Roberto Carlos

Organon et sujet de l’écriture

Auteurs, mise en scène et organon

Vinaver ou l’effacement de soi

Malone/Simonot : construction du seuil

Chapitre 4

Variations sur l’organon (2) : épique ou mélancolie

Organon, scènes épiques et « bel animal » : Brook, Mnouchkine, Bellorini

Entre théâtre et opéra

Bellorini et Karamazov : comédiens-musiciens

A. Le corps musical, héritage épique du Théâtre du Soleil

B. Narrations chorales

C. Échappées lyriques

D. Entre présence instrumentale et modèle musical

Organon et mélancolie : R. Wilson, S. MacBurney, C. Marthaler

Rêve de totalité organique : l’esthétique de Bob Wilson

A. Musicalisation

B. Un organon ludique

C. Du burlesque à la mélancolie

De Simon MacBurney à Christoph Marthaler. Musique et mémoire

A. Deux spectacles

B. Le chœur et la parole

C. Deuil ou mélancolie

Krystian Lupa : retour au Poème iénaen ?

Réflexivité

Corps musical : acteur et scène

Un poème narratif et musical

Place des Héros : l’impossibilité du deuil

Pour conclure provisoirement

Chapitre 5

Œuvres ouvertes

Un poème théâtral contemporain

Poésie et connaissance – entre physis et métaphysique

Poésie, intermédialité, polyphonie

La question du « sujet »

Le cas du Wooster Group

Early Shaker Spiritual

A. Dispositif. Musique et métathéâtralité

B. Corps musicaux, corps poétiques

C. Que se passe-t-il ?

À propos de The Town Hall Affair

Conclusion

Le poème théâtral : une « forme-sens » musicale ?

Écritures

Enzo Cormann, le « mouvementeur » musicien

Dramaturgie et musique chez Eugène Durif, Daniel Lemahieu, David Lescot

Scènes

Conclusion-s

Bibliographie sélective

I. Questions de dramaturgie

II. Esthétique et histoire du théâtre

Sources primaires

Sources secondaires

III. Esthétique et philosophie de la musique – musique et arts de la scène

Sources primaires

Sources secondaires

IV. Écriture et musique

Textes d’auteurs contemporains

Études critiques

V. Poème, poésie, poète

VI. Philosophie, Littérature et Arts

VII - De et sur les artistes contemporains étudiés

Sources primaires

Sources secondaires

Index des artistes cités (compositeurs, dramaturges et artistes de la scène)

Remerciements

