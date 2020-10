Pierre Hartmann, Marivaux, entre ironie et empathie,

Honoré Champion, collection "Les Dix-huitièmes siècles", 2020.

EAN13 : 9782745353665 — 348 p. — 58 Euros

Le présent essai envisage pour la première fois l’œuvre entière de Marivaux comme un tout cohérent, des premiers romans parodiques aux ultimes chefs-d’œuvre dramatiques, sous l’angle d’une tension féconde entre les pôles opposés de l’ironie et de l’empathie, qui désignent à la fois un style d’écriture et un rapport primordial au monde. On y découvre un auteur conscient de son originalité, pourvu d’une doctrine esthétique garante de sa liberté créatrice et accordée à un humanisme lucide, au sein duquel les plus vives mercuriales à l’encontre des grands de ce monde n’altèrent jamais une vis comica irrésistible, qui en font sans conteste l’un des plus grands auteurs comiques de notre littérature.

Pierre Hartmann a été Professeur de littérature française du XVIIIe siècle à l’Université de Strasbourg de 1994 à 2018.

