Pierre de Larivey

Théâtre complet. Tome III. Trois Comedies des six dernieres (La Constance, Le Fidelle, Les Tromperies)

édition de Luigia Zilli et Céline Lombi

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du théâtre français, 2019

EAN : 9782406086918

675 pages

65,00 €

Ces pièces trahissent une conception tardive du genre comique : on pleure et on sourit dans La Constance et Le Fidelle ; Plaute côtoie la commedia dell’arte dans Les Tromperies. Le but reste celui de corriger les vices par le rire, mais la langue est moins travaillée que dans le premier recueil.

