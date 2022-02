L'ouvrage

Les contributions d'un groupe international de spécialistes et de lecteurs de Baudelaire sont ici réunies pour célébrer la naissance et la vie éternelle de l'un des plus grands poètes français, dont l'œuvre est mondialement saluée.

Baudelaire n’est plus seulement connu comme le poète d’un seul ouvrage, celui des Fleurs du Mal. Il fut poète, prosateur, journaliste, critique d’art, de littérature et de musique – et même sociologue. La célébrité douteuse venant de la condamnation pour outrage à la morale publique n’a aujourd'hui plus aucun sens. Seul le texte triomphe désormais, dans sa splendeur, dans sa forme, dans ses visions.

Les auteurs

Pierre Brunel est professeur émérite de Sorbonne Université et membre de l’Académie des Sciences morales et politiques.

Giovanni Dotoli est professeur émérite de l’université de Bari Aldo Moro et poète en langues italienne et française.

Mario Selvaggio est maître de conférences en littérature française à l’université de Cagliari.