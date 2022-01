Édition établie et présentée par Jérôme Bourdieu et Johan Heilbron



Quatre textes méconnus de Pierre Bourdieu sont ici réunis sur la question de la réflexivité : deux inédits, un texte uniquement disponible en allemand, et un dernier paru dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales en 1995, jamais republié depuis. L’ensemble rappelle le programme parfois mal compris et surtout peu pratiqué d’une science sociale réflexive.

La question de la réflexivité traverse toute l’œuvre de Pierre Bourdieu. Présente le plus souvent entre les lignes, elle se traduit chez lui par une manière innovante de faire de la recherche. Loin d’un retour sur soi complaisant, elle est un effort pour mobiliser les outils de la sociologie contre le sociologue lui-même. Son ambition est d’objectiver et de contrôler les effets que la position et les déterminations sociales ont sur le travail scientifique.

Tout en en exposant les principes avec clarté, Bourdieu illustre ici par l’exemple cette pratique réflexive de la recherche qu’il appelle de ses vœux.

*

