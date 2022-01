Pierre Bourdieu et l’art de l’invention scientifique. Enquêter au Centre de sociologie européenne (1959-1969)

sous la direction de Julien Duval, Johan Heilbron et Pernelle Issenhuth

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque des sciences sociales, 2022

Ce livre analyse les pratiques de recherche qui ont rendu possibles les travaux de Pierre Bourdieu et de son équipe dans les années 1960. Fondé sur des archives inédites et des entretiens, il dévoile un art de l’invention scientifique et éclaire un moment unique de l’histoire des sciences sociales.

Extrait : « La conversion aux sciences sociales et au travail de terrain qu’opère Pierre Bourdieu en Algérie est un moment essentiel, parce que fondateur et fondamental, pour comprendre l’ensemble des entreprises intellectuelles qu’il va engager dans les années 1960, et au-delà. On sait aujourd’hui combien les recherches ethnographiques menées par Bourdieu au milieu de la guerre d’indépendance algérienne contre l’empire français sont déterminantes dans ses travaux sociologiques : elles sont entre autres à l’origine de sa théorie de la pratique, de son utilisation de la photographie comme outil de recherche, de ses travaux sur l’économie, la parenté, l’État ou des études postcoloniales. Mais le rôle de ce moment ethnographique dans la naissance d’une nouvelle conception et d’une nouvelle pratique des sciences sociales est moins souvent mis en valeur. [...]

L’originalité du travail de Bourdieu doit être resituée dans son époque : peu d’ethnologues menaient des recherches dans ce contexte de guerre de libération coloniale, peu de sociologues européens faisaient du terrain ou cosignaient des livres avec des colonisés, le travail d’enquêtes simultanées entre la métropole et la colonie était inhabituel et peu de chercheurs combinaient alors rigueur scientifique et préoccupations politiques. »

