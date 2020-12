Référence bibliographique : PhiN. Philologie im Netz, n°90/2020, Paul Gévaudan, Hiltrud Lautenbach, Alexander Nebrig, Peter Schneck, Dietrich Scholler, 2020. EAN13 : 14337177.

Articles:

Konstanze Baron:Diesseits und Jenseits des Zwiespalts: Racines Iphigénie als Grenzfall der Tragödie [1–23]

Claudia Gronemann:Negotiating Values: Dealing with the Goncourt in Contemporary French Fiction [24–34]

Brigitte Prutti:#MeToo: Don Cäsar und Lukrezia: Kollateralschäden in Grillparzers Bruderzwist in Habsburg [35–86]

Revues:

Eszter Pabis:Matthias Aumüller; Weertje Willms (Hg.) (2020): Migration und Gegenwartsliteratur. Der Beitrag von Autorinnen und Autoren osteuropäischer Herkunft zur literarischen Kultur im deutschsprachigen Raum (Kulturtransfer und 'Kulturelle Identität' Bd. 5) München: Fink. [87–91]

Gerhard Poppenberg:Timo Kehren / Carolin Krahn / Georg Oswald / Christoph Poetsch (Hg.) (2019): Staunen. Perspektiven eines Phänomens zwischen Natur und Kultur, Paderborn: Fink. (Poetik und Ästhetik des Staunens, Band 6). [92–98]

Mira Shah:Christian Meierhofer (2019): Formen der Evidenz. Populäre Wissenschaftsprosa zwischen Liebig und Haeckel. Paderborn: Fink. [99–108]

Tim Sommer:Kai Sina (2019): Kollektivpoetik. Zu einer Literatur der offenen Gesellschaft in der Moderne mit Studien zu Goethe, Emerson, Whitman und Thomas Mann. Berlin / Boston: de Gruyter. [109–112]

Jan-Henrik Witthaus:Hanna Nohe (2018): Fingierte Orientalen erschaffen Europa. Zur Konstitution kultureller Identitäten im Reisebriefroman der Aufklärung, München/Paderborn: Fink. [113–118]

Forum:

Martin A. Hainz:Nicht auflegen! Überlegungen zum modernen Hereinbrechen von Stimmen in der Telefonie, u.a. mit F. Kafka, W. Benjamin und A. Hitchcock [119–136]